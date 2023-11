"El modelo de Massa lo va a matar": la metáfora de Milei que describió a su plan como "mejor" por "incertidumbre"

Después de una semana sin dar entrevistas y de esquivar las cámaras de televisión, el candidato presidencial de La Libertad Avanza,, habló el domingo por la noche y se refirió a cómo conseguirá un recorte del 15% del PBI, una de sus promesas centrales de campaña en estas elecciones 2023. Aseguró que la eliminación de cargos públicos es apenas una herramienta secundaria y destacó que la fuente principal de ahorro llegará solucionando, que calculó en un 7,2% del PBI.Bajo esa premisa, en una entrevista con LN+ rechazó las acusaciones de que no habrá más educación y salud pública, aunque ratificó que, a nivel nacional, financiarán la demanda y no la oferta, la lógica detrás del modelo chileno de vouchers. También se refirió a los subsidios en tarifas de servicios públicos. Sobre las cifras que desde Unión por la Patria publicaron que costarían los pasajes de tren o colectivo o las boletas de luz o agua en caso de que Milei gane, solo se limitó a afirmar que era falso porque SergioPero ante la pregunta concreta sobre si mantendrá los subsidios, respondió:". Es la misma explicación que suele repetir para su propuesta con los llamados planes sociales. Lo que no suele quedar claro es cuándo y cómo se recuperarán los salarios con las medidas económicas que Milei propone ejecutar en el comienzo de su Gobierno.Otra propuesta esEso sí, al mismo tiempo propuso "jerarquizar al Poder Judicial para que él mismo haga las reformas que necesita y haga las reformas que necesita una república sana". Según explicó, quiere una Justicia "autártica" que "no tenga ningún vínculo con la política".Además, ratificó que", al igual que su promesa de que "el ajuste fiscal lo pagará la política y no el sector privado". Y retomó una promesa clave de la campaña de Patricia Bullrich, ahora su aliada: "Los que cortan las rutas van a ir presos. Vos podes protestar, pero no podes vulnerar el derecho de otras personas, por ejemplo, de ir a trabajar".El candidato libertario sostuvo que Massa salió primero en las elecciones generales de octubre porque "el plan patita fue muy efectivo". "Cuando vos le pones plata a la gente en el bolsillo, aún cuando sea plata espuria, emitida por el Banco Central para financiar al fisco y aunque se te vaya a licuar, sigue siendo más que nada", sostuvo.Milei también señaló como un elemento clave lo que calificó como "la campaña de miedo" del oficialismo.aseguró el candidato libertario y dijo que, al menos con él, aunque lo vean incierto, "tienen chances de sobrevivir".En esa línea, reconoció: "Y agregó: "Estoy dispuesto a dejar hasta la última gota de sudor y hasta de sangre".