"No estoy bien": crece la preocupación por la salud del papa Francisco

Elvolvió a generar preocupación por su salud luego de que este lunes decida no leer un discurso que tenía preparado en un encuentro con rabinos europeos a causa de un resfriado. El sumo pontífice, de 86 años, admitió que no está bien de salud."Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero", dijo el pontífice, con la voz afectada, al recibir a un grupo de rabinos europeos.Luego, el vocero papal Matteo Bruni aclaró a Télam que Francisco "tiene un poco de resfrío" por lo que prefirió no leer el discurso.Sin embargo, el Papa mantuvo su agenda de este lunes que incluyó un encuentro de 40 minutos con el líder catalán Pere Aragonés.", agregó Bruni. De acuerdo a lo previsto, Francisco recibirá esta tarde a cerca de 7.000 niños de 84 países en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.Ayer, sumo pontífice había reiterado sus llamados a un cese de los combates entre Israel y Hamas, a la liberación de los rehenes y a suministrar ayuda humanitaria a los palestinos de la Franja de Gaza, donde, advirtió, la situación "es muy grave". "Sigo pensando en la grave situación en Palestina y en Israel, donde tantas personas han perdido la vida", declaró el sumo pontífice tras recitar el Ángelus ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.