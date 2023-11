Reclaman que la Corte Suprema acelere las causas por delitos sexuales durante la última dictadura cívico militar

Funcionarios, representantes de organismos de derechos humanos e investigadores destacaron piden que la ratificación de 36 sentencias que la Cámara Federal de Casación Penal publicó la semana pasada -en las que tipificó los abusos sexuales y violaciones como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y parte de un plan sistemático- sea entendida por la Corte Suprema de Justicia como un "mensaje" para acelerar los procesos en tal sentido.El secretario de Derechos Humanos de la Nación,dijo en declaraciones a Télam que el dictamen de la Cámara busca "reforzar lo que los querellantes y las víctimas vienen tratando de mostrar desde hace décadas en cada juicio:".Además, agregó que esdijo en referencia a las afirmaciones hechas durante la campaña electoral por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."Esto demuestra que no hubo ningún exceso, sino que", remarcó Pietragalla Corti.Y remarcó que fueronLa Cámara Federal de Casación Penal ratificó, por medio de 36 sentencias firmadas en los últimos años, que los delitos de violencia sexual cometidos por represores durante la última dictadura cívico militar son de lesa humanidad, imprescriptibles e integraron un plan sistemático de ataque contra la población civil.Lo hizo en un compilado de jurisprudencia en el que estableció el "criterio unánime" a la hora de incluir a la "violencia y/o abuso sexual" como parte del plan sistemático de la última dictadura cívico miliar.La publicación "Género y violencia sexual en la Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal sobre crímenes de lesa humanidad" repasó los principales tramos de las sentencias referidas a estos delitos, emitidas en la etapa de revisión de veredictos de tribunales orales de todo el país.El abogado Pablo Llonto dijo en declataciones a Télam que para quienes llevan "casi 40 años con estas causas y la obligatoria mirada atrás lleva tiempos de reflexiones. Un trabajo como éste nos parece una demostración más de los tantos aspectos en los que la Argentina fue marcando camino", expresó."No solo se trata de un reconocimiento de delitos que durante muchísimos años fueron invisibilizados, sino de la confirmación de que también en este punto la lucha de las víctimas, de las sobrevivientes, de los testigos y de los organismos y de quienes desde un primer momento no silenciamos estos delitos, fue una lucha que valió la pena", apuntó.No obstante, Llonto opinó que "todavía queda muchísimo para juzgar. Calculo que un 60 por ciento de lo ocurrido no ha sido juzgado", deslizó. "E", afirmó.En este punto, deseó que "la ratificación de la Cámara sea también un mensaje para la Corte Suprema. Decirles a los jueces: ´Ustedes pueden tomar medidas para acelerar los juicios para que estos delitos y otros, no queden silenciados´".