Una encuesta indicó que Massa podría obtener en la PBA 600 mil votos más en el balotaje

Si el balotaje fuera hoy,s. El segundo, que Massa les pidió a los intendentes y dirigentes de la Provincia un esfuerzo para subir aún más el porcentaje de Unión por la Patria respecto de los votos obtenidos en la primera vuelta del 22 de octubre.Los que respondieron “todavía no sé” fueron el 11,6 % de los consultados. Aunque el estudio no lo hace, si ese sector votara proporcionalmente como los que ya respondieron por un candidato u otro Massa se acercaría al 50 % contra un 42 % de Milei.En la primera vuelta, y siempre entre los 10.199.399 electores que ejercieron su derecho en la provincia de Buenos Aires, Massa terminó con el 42,9 %, Milei con el 25,7, Patricia Bullrich con el 24,1, Juan Schiaretti con el 3,7 y Myriam Bregman con el 3,6. Voto en blanco el 2,6 % y fue anulado el 0,6 % de los votos. La participación fue del 79,1 %.De este modo, si se comparan los números sin proyección de indecisos UxP estaría aumentando de 42,9 a 44,5. Ese 1,6 % se extiende si los indecisos se comportan como los decididos. Si así fuera, Massa estaría aumentando nada menos que entre seis y siete puntos porcentuales en la Provincia. Una base de 600 mil votos más que en la primera vuelta.De todas maneras, y según el análisis del peronismo, con un panorama muy favorable a Milei en Córdoba una levantada bonaerense debería articularse con una mejor votación sobre todo en dos zonas:En el norte porque, al menos supuestamente, hay resto para UxP. Y en Santa Fe por las condiciones meteorológicas hicieron bajar la participación en octubre.En el sondeo de Proyección dijeron que votarían en blanco consultados que representan el 3,7 % de la muestra. Se identificó con la frase “no iría a votar” el 2 % de las personas.Es interesante observar la posible migración de votos desde la primera vuelta. Massa fidelizó sus votos en un 91,3 %. De quienes votaron a Patricia Bullrich, un 9,9 % dijo que lo hará por UxP. La cifra es ínfima entre los que votaron a Milei: solo un 2,5 %. Y es más alta entre los votantes de primera vuelta de Juan Schiaretti: 32,1 %. Mientras que hoy votarían a Massa en un balotaje el 42,4 % de los votantes de Myriam Bregman, el 12,1 % de quienes votaron en blanco o impugnaron su voto y el 40,4 % de la gente que no fue a votar el 22 de octubre.La fidelización de Milei también es alta, aunque menor a la de Massa, con un 86,5 %. El candidato ultraliberal de extrema derecha recibiría el voto del 59,9 % de los sufragantes por Bullrich, el 18,9 de los que votaron a Schiaretti, el 17,6 % de quienes pusieron la boleta de Bregman, el 15,2 % de los votoblanquistas y el 37,2 % de quienes no votaron el 22.La paridad de género es notable entre las personas que dijeron tener intención de votar a UxP: 44,7 de hombres y 44,3 % de mujeres. En el caso de Milei no ocurre lo mismo: 42,5 % de hombres contra un 34,2 de mujeres.Las edades están parejas, De quienes tienen entre 16 y 34 respondió que votaría por Massa un 39,4 % y por Milei un 41,4 %. Massa mejora a medida que se sube en la pirámide etaria, hasta llegar a un 48,7 % entre los mayores de 55. Milei baja al 36 % en esa franja.El 45 % de los que votarán a Massa tiene el secundario completo, contra el 33,4 % de Milei. Las cifras son menos disímiles para estudios terciarios y para estudios universitarios, pero Massa retiene una ventaja de por lo menos cuatro puntos.El equipo de Proyección está dirigido por Manuel Zunino y Santiago Giorgetta.Dirigentes bonaerenses de UxP revelaron a este diario que en estas últimas dos semanas trabajarán en varios sentidos:> Intensificarán la tensión entre la militancia y la estructura del peronismo para no perder votos respecto de la primera vuelta.> Buscarán votos entre quienes no fueron a votar.> Trabajarán sobre votantes de Bullrich no antiperonistas, y sobre todo radicales menos conservadores.> Aunque saben que es difícil, irán también por una parte de los votantes de Milei.Consultado Zunino sobre el último punto, afirmó a Buenos Aires/12 que “”, porque “la mayor parte de su electorado de la primera vuelta se autodefine como independiente o apolítico y una menor parte como liberales o de derecha”. Sin embargo, eso no significa que no hubiera elementos de identificación:Para Zunino, lo último haría entrar en contradicción al propio Milei, porque chocaría con su alianza con Mauricio Macri y con Bullrich., dice Zunino. Para completar un panorama delicado, añade que. Para reforzar la campaña en la región central, los cuatro protagonizarán un acto a las 16 en la Plaza Malvinas de La Plata, calle 20 y 53.Los diferentes distritos están buscando distintas formas de llegar al mismo objetivo. Lunes, martes y miércoles serán días de organización y planificación de campaña para el tramo final en partidos del Conurbano como Avellaneda y Lomas de Zamora y en el interior de la Provincia.En el Gran Buenos Aires con buenos resultados el 22, el objetivo marcado es subir.Se refería al intendente de Puán, Facundo Castelli, un radical que fue entrevistado aquí y adelantó públicamente su voto a Massa.