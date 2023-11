Viralizan múltiples mensajes de Victoria Villarruel relacionando sexo, niñez y pedofilia

Pobres, medio analfabetos pero sabiendo como hacer sexo anal desde la niñez... — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 31, 2018

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza en estas elecciones 2023, Victoria Villarruel, publicó en el pasado una serie de violentos mensajes en Twitter que ahora son difundidos por diferentes usuarios de las redes sociales. En las publicaciones ataca a los trans, los pelados, los diabéticos y a los niños pobres."Pobres, medio analfabetos pero sabiendo como hacer sexo anal desde la niñez...", afirma Villarruel en su cuenta personal de Twitter. El contexto de la explicación es que el BID había entregado al entonces gobierno de Mauricio Macri en 2018 financiamiento por US$ 200 millones para el “Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género”. En ese contexto, la candidata se quejó del fin para el que se utilizaría el dinero.Luego atacó al colectivo LGTBI y lo personalizó en la conductora Lizy Tagliani. "La épica de cotillón de estas minas nos cansa hasta a las mujeres. Y todo bien con Lizy pero no es mujer. Cortemos con contradecir a la ciencia y la biología para ser progres o políticamente correctos", escribió en Twitter.También hizo una aberrante comparación entre pedófilos y el gobierno nacional. "El Gob + corrupto d la historia argentina modificando el Código Civil y el Procesal Penal, no quieren poner a pedófilos cuidando orfanatos?", publicó en una metáfora similar a la de Milei que comparó el Estado con "un pedófilo entrando a un jardín de infantes con los niños encadenados y bañados en vaselina".En sus publicación también ataca a las personas peladas y llama a hacerles bullyng. "No salgo con pelados", escribe al tiempo que les pide que hagan un "gremio de pelados heridos". En su cuenta personal, Villarruel salió a desmentir un presunto mensaje suyo borrado que afirmaba que había que eliminar el subsidio a la compra de insulina para diabéticos.