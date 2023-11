Milei, violento y antidemocrático: tildó a Massa de "enemigo" y sugirió que podrían no aceptar un derrota

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023,apuntó nuevamente contra el aspirante a la presidencia de Unión por la Patria (UP),, con una frase violenta.sostuvo en diálogo con el periodista peruano Jaime Baily.El diputado libertario dio su visión sobre la no candidatura del ex presidente Mauricio Macri, acto que describió como "una cuestión patriótica". Y explicó:, sostuvo Milei respecto a su alianza con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, oficializada en la semana posterior a los comicios generales. ", expresó Milei.Luego, explicó por qué cree que Cambiemos "fracasó" cuando gobernó la Argentina entre 2015 y 2019.señaló el libertario.Por otra parte, cuestionó al ministro de Economía y rival suyo en el balotaje. ", manifestó."La casta son los empresarios prebendarios, son todos amigos de él (respecto a Massa). De hecho, esos mismos empresarios los que, cuando yo voy a dar una conferencia, hablan pestes de mí", lanzó Milei en una nueva crítica al sector empresario y puntualizó sus dichos en la Cámara Argentina de la Construcción, a la que describió comoDurante una entrevista con el periodista Jaime Bayly, fue consultado sobre si las elecciones del 22 de octubre "fueron limpias" y no dudó en responder con un tajante: "No". Y a continuación, denunció que "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado".Respecto del desempeño de la Cámara Nacional Electoral y del Poder Judicial como herramientas de control, el libertario puso en duda su imparcialidad.", dijo, a pesar de que en las últimas décadas en Argentina las derrotas electorales afectaron principalmente a los oficialismos: por mencionar algunos casos, en 2013, 2015, 2019 y 2021 perdieron las fuerzas gobernantes.A propósito de la segunda vuelta del 19 de noviembre, el libertario dijo que ante la presunta imparcialidad de la Justicia Electoral "no se puede aceptar" un resultado electoral adverso, aunque se preguntó: "