Es oficial la línea de crédito de hasta $1 millón para trabajadores: todos los detalles

El Gobierno oficializó la actualización a $1.000.000 del monto máximo de la línea de créditos ANSES destinada a personas trabajadoras en relación de dependencia y aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).La medida fue anunciada el pasado 1 de noviembre por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, que podría alcanzar a un universo de más de 5,4 millones de personas que cumplan con los requisitos, entró en vigencia desde este miércoles tras la publicación del Decreto 588/2023 en el Boletín Oficial.El préstamo tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 % para todos los plazos de amortización, mientras que en todos los casos, la relación cuota-ingreso del crédito otorgado no podrá superar el 20 % de la remuneración bruta mensual.Según explicaron, para poder acceder al préstamo, el interesado no debe cobrar más de $1.980.000 y la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 50%, en 24, 36 o 48 cuotas. La primera cuota se descontará a los tres meses de recibido el crédito.La medida tiene por objetivo fomentar el consumo y aliviar el endeudamiento de quienes tienen comprometido el pago de sus tarjetas de crédito con altas tasas de refinanciación.- La tasa subsidiada es del 29% para jubilados y pensionados que pidan un crédito de hasta $600.000.- Los créditos otorgados se efectivizarán por transferencia bancaria en la cuenta donde los titulares perciban las prestaciones liquidadas de ANSES.- Amortización: la amortización del crédito se efectivizará mediante el pago de cuotas mensuales y consecutivas que se debitarán en forma directa. Las cuotas incluyen pago de capital, intereses y gastos operativos- Límites de afectación del haber: el haber previsional solo podrá ser afectado hasta un 30% para beneficiarios del SIPA y de un 20% para beneficiarios de PNC, PUAM, AUH y SUAF.- Seguro de vida: ANSES contratará un seguro de vida colectivo sobre el saldo deudor del préstamo. El solicitante deberá asumir el pago de las primas de la póliza de seguro.- Refinanciación: ANSES podrá otorgar refinanciaciones sobre saldos adeudados, que serán deducidos de las prestaciones presentes o futuras que perciba el titular, siempre que la liquidación o pago de la prestación estén bajo ANSES.- Cancelación anticipada: el crédito podrá ser cancelado anticipadamente a partir de su acreditación en la cuenta bancaria del titular.- Irrevocabilidad de la Solicitud de Préstamo. La solicitud del préstamo no puede ser revocada una vez que fue presentada ante la ANSES para su aceptación.- Mora: la mora se producirá en forma automática por el solo vencimiento de los plazos sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial ni comunicación previa alguna. Sobre cualquier deuda vencida e impaga del crédito, la ANSES podrá cobrar intereses moratorios, adicionales a los intereses compensatorios, a una tasa equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los compensatorios.- Cesión de titularidad del Beneficio: los tomadores de créditos no podrán ceder la titularidad o el cobro de la prestación hasta la cancelación del crédito.Los interesados en acceder al crédito de la Anses para trabajadores en dependencia podrán iniciar el trámite de forma virtual, sin gestores ni intermediarios, de lunes a viernes de 10 a 20. Para eso deben seguir los siguientes pasos:- Contar con Clave de la Seguridad Social. Quienes no la tengan, podrán crearla desde la computadora o celular a través de Mi Anses, con el CUIL y el número de trámite de DNI.- Ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y elegir la opción “Créditos trabajadores en relación de dependencia”. También se puede hacer en la app Mi Anses en el celular.- Generar la solicitud que, una vez hecha, se podrá consultar el estado de tu trámite en Mi Anses.- Una vez que procesada la solicitud, la Anses enviará al aspirante un código que solo podrá consultar a través en el sitio oficial del organismo. Al recibir el código, tendrá siete días hábiles para acercarse a una de las oficinas de la entidad, sin turno previo, para confirmar la identidad y finalizar el trámite. Es obligatorio presentar el código y el DNI.- Finalizado este proceso, el organismo notificará al solicitante si su pedido fue aceptado o no. Si fue aprobado, se le acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito después de los siete días hábiles.