"Consevador rancio": ex socio y amigo de Milei demolió sus propuestas y habló de los perros clonados

El economistacuestionó a su exsocio y amigoporque se convirtió en un "conservador rancio" debido a sus posturas sobre la propiedad privada y la libertad que generará una involución en el liberalismo argentino."Milei no me puede mirar a los ojos, agacha la cabeza, calla y se va por la puerta de enfrente. Hay testigos, ha ocurrido en un canal. Yo tengo la honestidad intelectual de mi lado", explicó en de claraciones a C5N el autor de cuatro libros en coautoría junto al diputado libertario.Giacomini conoció a Milei en 2005 y mantuvieron un vínculo de amistad hasta 2020, cuando el candidato presidencial decidió incursionar en la política: "Después de esta experiencia el liberalismo la va a tener que remar en dulce de leche o en mercurio".El economista remarcó que Milei "tiene un razonamiento falaz de cuanto peor, mejor. Piensa que cuanto peor la situación es más fácil realizar cambios, pero es un horror intelectual. Las reformas estructurales para que sean sostenidas es cuando mejor son las condiciones".Por último, Giacomini decartó el plan de dolarización de Milei: "Esto quiere decir a sus ciudadanos, a los niños y adultos y también a los que no nacieron todavía. La de Milei es con endeudar (...) Hay que colocar deuda por 30 mil ó 40 mil millones de dólares".Javier Milei tiene un gran vínculo con los perros y por esa razón decidió clonarlos. Al ser consultado por esta cuestión, el economista Diego Giacomini recordó aquel momento: "No hablo de la vida privada de él. Recibí los perros clonados con Javier en la torre del Abasto, donde él vivía, y le saqué la primera foto con los perros".