Natalia De la Sota renovó su apoyo a Massa: "Quiero un país de unidad nacional"

La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, renovó su apoyo al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, a quien acompañó ayer en su visita a Misiones, y dijo que no cree "en la violencia, en la furia, ni en la destrucción" que postula el libertario Javier MIlei."No creo en la violencia, en la furia, ni en la destrucción, por eso vamos a acompañar a Sergio Massa, y estoy acá en la provincia de Misiones donde me invitó tan generosamente", sostuvo De la Sota en un video difundido en redes sociales, al acompañar a Massa y el gobernador Oscar Herrera Ahuad en sus actividades.La hija del exgobernador cordobés fallecido, Juan Manuel de la Sota, aseguró que votará a Massa y que quiere "un país de unidad nacional, no creo en la violencia. Quiero un país federal"."Vamos a ayudarlo a que esto sea realidad", agregó la dirigente al destacar que si bien el candidato "sabe que estoy en otra fuerza política, estoy muy feliz de acompañarlo para ser parte de esta recorrida".Massa desplegó ayer una intensa actividad en la ciudad de Posadas, Misiones, donde presentó el Plan Integral de Promoción y Desarrollo del Turismo Internacional, y firmó un convenio para la prevención de adicciones, entre otras actividades.