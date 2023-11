La inflación semanal fue de 2,3% tras desacelerarse en octubre

La Secretaría de Política Económica, a cargo de Gabriel Rubinstein, informó este viernes que los precios a nivel consumidor subieron 2,3% en la primera semana del mes. “En la suba semanal influyeron los aumentos acordados en muchos rubros del programa de Precios Justos, que en lugar del día 15 del mes tuvieron lugar el día 1 del mes”, indicó el informe sobre la inflación de esta semana.El período medido que refleja en reporte va del 30 de octubre al 5 de noviembre. En ese lapso los precios subieron 2,3%. Así, la inflación acumulada en las últimas cuatro semanas totalizó 9,2%. En la semana anterior que va del 23 al 29 de octubre, la suba había sido del 2,2%, cifra en la cual rondó el índice durante todo el mes pasado.Entre las categorías con subas por encima del promedio (2,3%), se destacaron las subas de alimentos y bebidas de almacén (2,4%), frutas (2,4%), carnes (3,8%), y precios regulados (4,1%), mientras que tuvieron alzas por debajo del promedio los rubros de indumentaria (1,7%) y verduras (0,6%).El informe destaca la incidencia que esta vez tuvo el programa de Precios Justos, que prevé un esquema de precios con un tope del 5% mensual para todos los productos encuadrados en el acuerdo.En cuanto a los rubros regulados, cuyos aumentos suelen realizarse en la primera semana del mes, hubo incrementos en “combustibles, prepagas, telecomunicaciones y servicios públicos regulados en algunas ciudades del interior del mes”.Asimismo, hubo “efectos” a partir de la implementación del dólar diferencial para exportaciones que las incentiva a partir de otorgar la posibilidad de liquidar una parte de las ventas externas (30%) en el mercado del dólar Contado con Liquidación (CCL). Esto provocó una “suba de insumos y bienes exportables”, dice el reporte.En la variación mensualizada, en tanto la suba fue del 9,2%, una décima menos que el 9,3% de la semana que finalizó el 29 de octubre. “Luego de los picos de agosto del orden del 15% en el acumulado de 4 semanas, los registros bajaron, registrándose un mínimo de 7,8% el 8 de octubre. A partir de entonces, los registros de 4 semanas aumentaron”, señala el documento que fue republicado por Rubinstein en su cuenta de X (ex Twitter).El relevamiento se realiza en base a diversas fuentes, incluyendo los precios online de supermercados y otros canales de comercialización de una canasta representativa de productos de alimentos, bebidas, limpieza, cuidado personal, electrodomésticos e indumentaria.También se toman en cuenta los precios en línea de automóviles y medicamentos; y se realiza un relevamiento online de bienes y servicios con precios regulados a nivel nacional.El área aclaró que estas son estimaciones "preliminares" y están "sujetas a ajustes, debido a la incorporación de información adicional". "Estos relevamientos o estimaciones preliminares a nivel semanal son completamente independientes de las estadísticas del IPC mensual que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y no deben usarse en reemplazo de la información que provee dicho organismo", indicó el documento.En ese sentido, el informe aclara que, si bien la metodología utilizada es compatible con la del Indec, no deben compararse, ya que el organismo contrasta promedios mensuales y Política Económica "sólo considera lo ocurrido en las últimas 4 semanas".El Índice de Precios al Consumidor de octubre se dará a conocer el próximo lunes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de octubre alcanzó a 9,4% respecto del nivel de septiembre, que había sido de 12%, según informó el martes último la Dirección General de Estadística y Censos porteña (Dgeyc).