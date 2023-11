Ex combatientes de La Matanza volvieron a Malvinas: "Significa mucho para nosotros"

Tal como anunció el último 2 de abril el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a partir de gestiones y acciones del municipio, los veteranos de la Guerra de Malvinas e Islas de Atlántico Sur del distrito pudieron volver al territorio patrio







De esta forma, los héroes de Malvinas que habitan La Matanza pudieron regresar a despedirse de sus compañeros que no volvieron y así, según expresaron, intentar dar un cierre a toda una vivencia que quedará en ellos por siempre, y por supuesto en todos los argentinos y argentinas., afirmó Espinoza.La comitiva más importante desde que terminó la guerra de ex combatientes y familiares de héroes caídos viajó rumbo a las Islas Malvinas desde Aeroparque y llevaron con ellos las banderas de La Matanza y de Argentina.El viaje fue posible por decisión del intendente matancero, como homenaje y agradecimiento por todo el trabajo comunitario que realizan los veteranos de guerra en el distrito. El Municipio costeó los traslados aéreos, el alojamiento y todos los gastos.Emocionado, el también Presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) describió como "un sueño que pudieran viajar desde La Matanza y volver al suelo patrio, las Islas Malvinas, nuestros ex combatientes y familiares de caídos”.“El sentimiento Malvinas es irrenunciable y jamás se negocia”, enfatizó Espinoza, al ponderar “el trabajo y la organización del Centro de Veteranos de Malvinas de La Matanza; nuestros héroes, que hoy son parte de nuestro gabinete municipal y forman parte de la gestión, a través de la Subsecretaría del Veterano de Guerra: todos los días estamos al lado de ellos y de sus familias porque son un ejemplo de vida para La Matanza y para toda la Argentina”., presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, uno de los ex combatientes que viajó a las islas, dijo:Por su parte, Carlos Farina, ex combatiente y subsecretario local de la Guerra de Malvinas, señaló: “Ver viajar a nuestros compañeros es muy movilizador, muy emotivo. La verdad necesitábamos que estos chicos vayan a ver a sus compañeros y a cerrar un ciclo, y de no haber sido por el distrito de La Matanza no hubiese sido posible".Cabe destacar que en La Matanza los ex combatientes tienen un lugar destacado en el Gobierno local. Desde el año 2022, Fernando Espinoza dispuso que la Dirección de Veteranos pasara a tener rango de Subsecretaría e incorporó al Museo de Veteranos de Malvinas como museo municipal, en reconocimiento a todo el trabajo que hacen en el distrito. Los veteranos realizan visitas en las escuelas y recorridas con la exposición itinerante del Museo para dar testimonio de la gesta de Malvinas, la memoria y la importancia de la soberanía de nuestras Islas. A su vez, durante la pandemia fueron parte vital de las tareas desarrolladas para mantener a salvo a las vecinas y vecinos de La Matanza. Actualmente, llevan adelante obras solidarias donde reparten donaciones en diferentes provincias argentinas, y restauran mobiliarios de las escuelas del distrito en el taller de veteranos, entre otros.