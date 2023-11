El diputado electo de LLA Ricardo Bussi confundió a Javier Milei con Adolf Hitler

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza Ricardo Bussi se confundió al líder de su espacio y candidato presidencial Javier Milei nada más y nada menos que con el dictador alemán Adolf Hitler, en el marco de una entrevista en la que pretendía argumentar que el economista libertario era víctima de una campaña del miedo

El hijo de, represor condenado por delitos de lesa humanidad, tuvo el acto fallido este lunes, cuando buscaba en el marco de una entrevista televisiva enumerar una serie de cuestionamientos contra el oficialismo por usar las propuestas del libertario en lo que, según dijo, sería una campaña sucia.Sin que en ningún momento haya habido referencia alguna al fundador del partido Nacionalsocialista Obrero alemán y creador del nazismo, Bussi dijo:El error sucedió durante una entrevista con La Gaceta y se hizi viral rápidamente en redes sociales. "Fursios reveladores", "Que festin pa un psicóloge", "Es el famoso inconsciente de Bussi", se leyó en distintas cuentas.Bussi preside desde el 2001 el partido tucumano Fuerza Republicana. Desde el 2023, selló un pacto con Javier Milei para competir en la provincia, primero en las elecciones a gobernador (donde perdió ante Osvaldo Jaldo) y luego en las elecciones generales como diputado nacional, cargo que volverá a ejercer a partir del 10 de diciembre.Además de su relación con su padre represor, a quien defiende al igual que a otros condenados en una actitud negacionista, Ricardo Bussi tiene en su mochila una denuncia por violencia de género, además de ser protagonista de frecuentes declaraciones homofóbicas.Semanas atrás, el diputado electo fue protagonista de otra polémica cuando comparó a la comunidad LGTBQ+ con personas discapacidad: "que merecen nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos".Fue en el marco de un encuentro organizado por el Centro de Investigaciones Tucumán (CIT) de la Fundación Federalismo y Libertad y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) donde participaron, además del hijo el ex represor de la última dictadura militar, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria y Mariano Campero, de Juntos por el Cambio.Ante la pregunta de cuál era la posición de cada uno, respecto a los derechos individuales de la comunidad LGBT+ y las mujeres en riesgo, Bussi indicó que "son personas, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti, si eso lo pagamos nosotros"."El que decide ser travesti que se la banque solo. No se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario porque el Estado lo sostenemos todos", remarcó Bussi.