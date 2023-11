Corrientes demandó a Nación ante la Corte por el IVA y Ganancias: dos provincias de JXC buscan mantener impuestos

La provincia de Corrientes, que gobierna Juntos por el Cambio a través del radical Gustavo Valdés, acudó este martes a la Corte Suprema para demandar a Nación contra la reducción de la alícuota en el Impuesto a las Ganancias y por la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el marco del programa "Compre sin IVA", medidas con las que el Gobierno central eliminó y redujo drásticamente impuestos para los trabajadores.Lo confirmó, como reveló Ámbito, el propio Valdés. La decisión de este último implica una continuidad de la postura de su par de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, quien en diciembre dejará su lugar al actual senador Alfredo Cornejo.Valdés es uno de los cuatro mandatarios en ejercicio de Juntos por el Cambio (JxC). Los otros son el mencionado Suárez, el jujeño radical Gerardo Morales y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. De los últimos dos no hubo movimientos en este sentido, anti quita de impuestos.El correntino, para argumentar su postura, denunció que las medidas implementadas por el Gobierno a instancias del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, afectan a Corrientes en "$15 mil millones este y el próximo mes, con una proyección de más de $100 mil millones para 2024".Por eso sostuvo que la provincia solicitó la "inconstitucionalidad de las normas y presentó una medida cautelar para que Nación compense las pérdidas con sus recursos"."Corrientes demandó a la Nación ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que implican tanto el decreto N°473/2023 como la ley N°27.725, que redujeron la alícuota del Impuesto a las Ganancias que percibimos", detalló, según el mismo medio.Por separado, tanto Mendoza como Corrientes obraron en cuestión con apenas días de diferencia y a apenas una semana del balotaje del 19-N. Agregan en su argumento que Nación no les coparticipó ningún otro tributo que compense el IVA y Ganancias. Postura compleja, si las hay, de empatar con un eventual gobierno de Javier Milei, que avaló las quitas de ambos impuestos y, además, amenaza la propia coparticipación.La especulación, que por ahora no es información, lleva la mirada hacia los gobernadores electos por JxC en Chubut, Chaco, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos, además del cambio de manos en Jujuy y la Ciudad.El viernes pasado, en tanto, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez tomó la iniciativa y avanzó contra Nación ante el máximo Tribunal. Suarez explicó que acudió a la Corte para "defender lo que nos corresponde"."El objetivo es que la Nación asuma la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones tributarias sin aumentar la carga fiscal de los ciudadanos", comentó. Nuevamente, la embestida contra Massa los pone en una situación compleja ante las propuestas del adversario en el balotaje, Milei.En el caso de Valdés, otrora larretista y después bullrichista, hizo contorsionismo para evitar decir que votará a Milei. Si bien evitó pronunciarse públicamente por el libertario o Massa de cara al balotaje, el gobernador de Corrientes adelantó que votará por el "cambio".Si bien lo negó, desde la gestión de la provincia deslizaron que el mandatario negociaba casilleros de peso para dirigentes de su riñón en una eventual presidencia del fundador de La Libertad Avanza (LLA).