"Son incapaces de actos de solidaridad", Kicillof cargó contra los planteos libertarios

encabezó esta mañana en el Estadio Único el acto de presentación de nuevos Centros Socioeducativos y Comunitarios Móviles, una política mediante la cual buscará llevar políticas educativas a los barrios populares de la Provincia. Enfocado en una campaña política cuyo desenlace puede condicionar en gran manera su propia gestión, Kicillof aprovechó para mostrar las debilidades de las propuestas de Javier Milei en el contexto bonaerense."Escuchábamos el otro día al candidato a presidente Javier Milei, con atención", planteó el Gobernador quien atajó a los presentes ante un incipiente abucheo y aclaró:Sólo entonces avanzó con su planteo:, continuó, marcando diferencia con los planteos "teóricos" de La Libertad Avanza.Luego sí se plantó en modo chicana y remarcó su extrañeza de que ese sector de la oposición "no entiendan de comercio exterior, que piensen que una PYME de Merlo le puede escribir a un chino para venderle sus productos, que no funciona así".remató."Se resuelven como lo estamos haciendo: con trabajo, con inversión, con responsabilidad y conciencia", dijo Kicillof, quien ponderó a los "maestros y maestros que van a buscar a los pibes con sus autos, a veces a caballo" y contrastó con el modelo liberal: "Eso no les gusta porque son incapaces ellos mismos de estos actos de solidaridad y creen que la misma condición tenemos todos", disparó. "concluyó.Con respecto al boleto educativo que el Gobierno de la PBA amplió a las escuelas CEBAS (Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública), el gobernador confesó que “nos costaba mucho instalar la política pública que estamos llevando adelante”y se metió de lleno en el anuncio: “es una historia importante de lucha en estos días que estamos discutiendo de nuevo cuestiones fundamente, cimientos de la democracia”, sostuvo. Detalló que todo comenzó con una ley que se aprueba al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015. “”, apuntó.Así, precisó que “. “Estamos terminando el camino de universalizar el boleto estudiantil”, celebró.Asimismo, remarcó:, completó.Si sos estudiante de los niveles primario, secundario o universitario y viajás en transporte público en Provincia, podés tramitar el boleto estudiantil en tu tarjeta SUBE para viajar de forma gratuita. Se pueden realizar hasta 50 viajes mensuales de lunes a viernes de 6 a 24, con un límite de hasta cuatro viajes diarios.El gobernador presentó, además, los Centros Socioeducativos y Comunitarios Móviles, durante el acto que se desarrolló esta mañana en el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”. Asimismo, se entregaron camionetas a escuelas especiales; entre ellas, la escuela de educación especial 501 de Ezeiza, pero también.