Atentado a CFK: piden que se investigue si el expolicía Zanchetta está relacionado con el intento de magnicidio

Cabe destacar que la pesquisa por el intento de magnicidio ha sido enviada a juicio en relación con los tres procesados como autores materiales, mientras que otro tramo de la causa sigue abierta y se encuentra bajo la supervisión de la fiscalía de Rivolo, vinculada a la supuesta autoría intelectual del hecho. En esta fase, se ha ordenado la pericia de los teléfonos celulares de Milman y sus ex asesoras.

El pedido fue del fiscal federal Carlos Rivolo, a cargo de la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que se indague sobre la posible relación del ex policía Ariel Zanchetta con dicho ataque.(R)En el marco de la causa que involucra al detenido ex policía por espionaje ilegal, Rivolo ha requerido un análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta para verificar la existencia de información vinculada al intento de homicidio contra la vicepresidenta y otras 23 personas, entre ellas Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel, y el diputado del PRO Gerardo Milman.Además, la investigación busca determinar si Zanchetta tenía información ilegal sobre la vicepresidenta, su custodio Daniel Carbone, los tres detenidos por el intento de magnicidio (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo), así como sobre el diputado del PRO Gerardo Milman y sus dos ex secretarias, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz.En el listado también se incluye a Jorge Abello, asesor parlamentario, quien declaró haber presenciado una conversación en la que el diputado Milman expresó: "cuando la maten, yo voy a estar en la Costa", dos días antes del intento de asesinato.