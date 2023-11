Massa apuntó contra Milei por su idolatría a Thatcher: "Nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos"

A menos de una semana para el balotaje, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, llamó a "poner en agenda los valores de los consensos" y advirtió que "nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos", en referencia a la admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher.Desde un acto de campaña en General Roca, Río Negro, Massa manifestó: "Si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional y seguir convocando al diálogo y los acuerdos, y a abrazar a cada argentino que hoy está en duda y no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva, es el futuro de nuestros hijos".En esa línea, advirtió que "nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos", en referencia a la admiración que Milei profesa hacia la fallecida ex primera ministra británica.De ese modo, ratificó la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas "en momentos en que algunos elogian a quien ordenó asesinar a nuestros héroes del Crucero General Belgrano" durante la Guerra de Malvinas, al reiterar que "la sangre de nuestros soldados no se negocia".