Milei aclaró que no podrá bajar la inflación antes de la mitad de su eventual gobierno

El candidato presidencial de La Libertad Avanza,se refirió a una de sus principales promesas de campaña de reducir la inflación y admitió que no podrá hacerlo antes de los 18 o 24 meses de gestión. Además, confirmó que privatizará los medios públicos y el fútbol.", explicó el economista en una entrevista en A Dos Voces.Al respecto de la propuesta de dolarizar la economía explicó: "La dolarización tiene dos partes, una respecto a cómo se limpian las Leliq y otra de cómo se limpia la base monetaria"."Las Leliq se estructura una operación financiera y en el lapso de tres meses puedo terminar limpiándolas, lo cual no es menor porque significa que se puede abrir el cepo sin que haya una hiperinflación. La cuestión de la base monetaria tiene un problema. El billete más grande de Argentina es el de dos mil pesos que compra, al tipo de cambio paralelo, dos dólares. Eso quiere decir que tenemos un problema operativo, de los billetes que necesitamos. Ese problema lo tuvo que enfrentar en su momento Ecuador cuando dijo que en 3 meses dolarizaban y no pudieron, recién lo hicieron a los 9 meses. El proceso de conversión de la base demanda más tiempo porque requiere deshacerse de los billetes", amplió.También en materia económica, el liberal fue consultado por las inquietudes del mercado ante el escenario de dolarización de cara a lo que pueda suceder el lunes después de las elecciones en caso de que supere a Sergio Massa en el balotaje.Sin embargo, desestimó este problema y señaló: "Si hay algo que quisiera tener alguien del mercado es un economista pro mercado.", se preguntó. En esa línea, se mostró despreocupado por esta situación hipotética y recordó: "Cuando se quiso hacer la convertibilidad también había un montón de dudas y fue el programa más exitoso de la historia de Argentina, eso no es un problema per sé".Este miércoles Milei confirmó su interés en “privatizar los medios públicos”, que consideró un “mecanismo de propaganda”, afirmó que su gobierno va a aplicar un “ajuste fiscal" que será "duro” y consideró que el peronismo gobierna con “las tiranías de las mayorías”.En sintonía con las recientes declaraciones de una diputada electa de su espacio, Lilia Lemoine, Milei ratificó su propuesta de “privatizar los medios públicos” y señaló que".Consultado por las denuncias que le hizo a trabajadores de prensa, el dirigente libertario indicó: “Yo estoy en juicio con periodistas porque me trataron de nazi".Luego, al ser consultado sobre la introducción de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, Milei se mostró de acuerdo en su llegada, al igual que el expresidente Mauricio Macri. “¿En que afecta a las otras instituciones?," cuestionó el libertario.