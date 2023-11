El spot de Milei que contradice a Milei: punto por punto, las propuestas que dijo o escribió y ahora niega

A horas de la veda electoral y a pocos días del balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, lanzó un nuevo spot de campaña, donde buscó desmentir sus propuestas más polémicas."Durante todos estos meses, la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin: asustarte para cuidar sus privilegios porque si tenés miedo te paralizás y si te paralizás, nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande a este país", expresó en el spot.En ese sentido, dijo: "No vamos a privatizar la salud. No vamos a privatizar la educación. No vamos a reformar el Incucai. No vamos a privatizar el fútbol. No vamos a permitir la portación irrestricta de armas".La realidad es que Milei sí realizó públicamente las propuestas que hoy desmiente a través del video. Algunas de ellas se encuentran presentes en la plataforma oficial de La Libertad Avanza (LLA) que el propio partido presentó ante la Cámara Nacional Electoral este año, en la previa a las elecciones. Otras fueron expresadas por el propio libertario o diversos referentes de LLA en entrevistas televisivas y radiales a lo largo de toda la campaña electoral.En el apartado de salud de la plataforma electoral liberal señalan el achicamiento del Estado, la reducción del gasto público y la optimización de recursos como los ejes principales."Descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada", indican en el sexto punto.Allí también remarcan la importancia de "proteger al niño desde la concepción" -atentando contra Ley Nº 27.610 del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)-, anuncian modificaciones en la Ley de Salud Mental -que no son detalladas- y buscan revisar el sistema de guardias médicas, sin dar especificaciones sobre lo que esto pueda significar.A su vez, Milei también se mostró en contra de la salud pública en su etapa como diputado nacional. "Implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los argentinos. Además, implicaba más gastos, o sea (sic) eso no funciona así. Votamos en función del ideario liberal", argumentó en una entrevista de TN al votar en contra del proyecto de ley para ampliar el programa nacional de Cardiopatías Congénitas."El modelo de la 'salud pública', es decir que el Estado financie a las instituciones que proveen salud, no funciona", sostuvieron en el documento oficial de LLA. El objetivo es claro: pasar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda; mismo sistema de vouchers que pretende implementar en la educación. No queda en claro de qué forma avanzará con el plan ya que el sistema público se encuentra descentralizado en las provincias y las consecuencias serenormes incluso para el sistema privado actual.En lo que refiere a la educación, el candidato liberal propone un sistema de vouchers/cheques educativos y "descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, financiando la demanda". Es decir: cada uno financia su educación con "cheques". Dicho modelo fue rechazado por los sindicatos educativos ya que reduce la educación al mecanismo de oferta y demanda, como si se tratara de un mercado más. "Es un sistema que fracasó en el mundo", señalaron desde UTE-CTERA. Por su parte, en países como Suecia, donde se implementó, hubo un importante retroceso educativo.Sobre los vouchers argumentó en su plataforma que se financiará a la demanda buscando generar una “competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular, en todos los niveles de educación, incorporando más horas de materias como matemática, lengua, ciencias y tic, o por la orientación y/o la infraestructura”.Sobre esto, el propio Milei explicó en un video: "Los vouchers reparten dinero para que vos lo puedas aplicar en educación y vos vas a la institución que vos quieras, sea de gestión estatal o de gestión privada". Y completó: "Están todas aranceladas y vos podes ir a la que vos quieras. Eso las obliga a competir y aquellas que tienen malos contenidos y malos profesores terminarán quebrando".Además de realizar diversas transformaciones relacionadas con la competencia y la currícula, plantea eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles y modificar el Estatuto Docente, eliminando licencias "injustificadas" y posibilitando despidos. También busca fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, brindando un presupuesto ínfimo para tres carteras que llevan adelante políticas públicas claves para la sociedad."No proponemos la venta de órganos. Decimos que hay 7.000 personas esperando trasplantes y 300.000 potenciales donantes. Hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción", dijo el propio Milei en el segundo debate de candidatos presidenciales. Es decir, puso en duda y cuestionó la transparencia del sistema de donación actual en Argentina, reconocido regional y mundialmente debido a su organización, marco legal y sistema de registro por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Rápidamente desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) salieron a desmentirlo y aseguraron que posee un "total desconocimiento del funcionamiento del sistema" ya que "no toda persona fallecida puede ser donante: la donación depende de las características de la muerte". Esto se debe a que, para poder donar órganos, es necesario que la persona fallezca en la terapia intensiva de un hospital y que dicha muerte sea certificada bajo criterios neurológicos. "Sólo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante", aclaran en un comunicado. Una muerte de dichas características se produce en 4 de cada 1.000 casos aproximadamente, añaden.Si bien el libertario negó que el tema se encuentre en su plataforma, la diputada electa Diana Mondino -posible canciller de su gobierno- sí propuso un mercado de órganos en Argentina. "Lo que se habló es de mercado de órganos. ¿Qué es? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos. Entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro", dijo Mondino."Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía", sostiene La Libertad Avanza en la plataforma presentada en la CNE. A su vez, el propio Milei -en diversas entrevistas- defendió la "mano justa, el que las hace las paga", en línea con lo expresado por Rudolph Giuliani (exalcalde de Nueva York) y apoyó la idea de que "la gente pueda tener armas libremente".En diálogo con TN, el candidato liberal explicó que a él no le gustan las armas pero que defiende la tenencia ya que "es una decisión personal de lo que se llama el último cuarto de milla, donde no llega el Estado y hay algunos que dentro de ese marco legal pueden tomar esa opción y otros que no". Por su parte, la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que buscan que "el ciudadano de bien se pueda defender" y confirmó que es portadora, ya que tiene la "credencial de legítima usuaria".Sobre el último punto que Milei niega en su nuevo spot es importante señalar que no hay ninguna especificación en relación a políticas públicas destinadas a clubes de barrio, el fútbol amateur y profesional u otras disciplinas deportivas. Incluso, según sus planes, eliminará el Ministerio de Turismo y Deportes. "A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo", señaló en una charla con Alejandro Fantino.“¿A quién carajo le importa quién es el dueño si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”, añadió.Es importante destacar que el expresidente y actual sostén político del candidato libertario, Mauricio Macri, volvió a defender a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en las últimas horas y mantiene su obsesión con el ingreso de las empresas en el fútbol argentino. "Si algún club quiere ser sociedad anónima, ¿por qué no lo vas a dejar? ¿Los ves torturados a los hinchas del Manchester City en la cancha, o a los hinchas del Bayern -club que no está bajo sociedad anónima sino que el 51% de sus acciones depende de los socios- o los del Atlético Madrid? Van felices a la cancha", se preguntó el ahora candidato a vicepresidente de Boca Juniors.