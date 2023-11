Elecciones 2023: Cómo se cuenta el voto en blanco en el balotaje de este domingo

se registra por separado y no se suma al porcentaje de votos afirmativos.

Los ciudadanos argentinos deberán volver a las urnas para elegir el nuevo Presidente este domingo 19 de noviembre en el balotaje que disputan el candidato de Unión por la Patria,y el de La Libertad Avanza,. Cómo se cuenta el voto en blanco en esta segunda vuelta.En el balotaje, el voto en blanco se cuenta de la misma manera que en la primera vuelta, es decir,Es importante aclarar que. Representa una forma de expresión por parte del electorado, mostrando disconformidad con los candidatos presentados y sus propuestas. Aunque es un voto válido, no contribuye directamente al porcentaje necesario para que un candidato gane. Un alto porcentaje de votos en blanco puede interpretarse como una señal de descontento generalizado hacia los candidatos más votados.Sin embargo,Distinto es el caso del voto nulo o impugnado, que no se cuenta como válido, aunque en la práctica tenga para muchos un significado similar.El voto en blanco, al ser una expresión de disconformidad, puede influir indirectamente en la percepción pública de los candidatos. No favorece directamente a ninguno, pero puede ser un indicador del clima político general. En algunos casos, un alto porcentaje de votos en blanco puede ser interpretado como una falta de legitimidad.Sin embargo, en un balotaje también se suele decir que el voto en blanco "favorece" al ganador ya que potencialmente le quitaría votos a quién salió perdedor. Dado que el balotaje se define por quién saca más votos afirmativos (es decir, el total de los votos válidos sin contar el voto en blanco), si un porcentaje que se expresó de esta manera hubiese modificado su voto hacia uno de los dos candidatos, podría haber inclinado el escenario electoral, especialmente en elecciones muy parejas.