Massa llamó a "defender la patria" contra la reivindicación a Thatcher de Milei y las contradicciones de LLA

Sobre el filo de la veda, a pocos días del balotaje, el ministro y candidato presidencial, Sergio Massa, llamó este jueves a "defender la patria" y apuntó contra su contrincante, Javier Milei, por su reivindicación de la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher.Durante una entrevista con la Televisión Pública, el postulante de Unión por la Patria se refirió al cansancio de la sociedad por la extensión de la campaña electoral, adelantó que de ser gobierno planteará la modificación del calendario de elecciones y afirmó:afirmó Massa esta noche, a pocos días de la segunda vuelta del 19 de noviembre que disputará con Milei.Además, le habló a quienes aún no tienen decidido su voto y se preguntan qué será distinto si apuestan por Unión por la Patria. "El indeciso se pregunta por qué sería distinto: básicamente va a ser distinto porque el que decide todas las políticas soy yo", aseguró., adelantó, "porque, entre algunas cosas, vamos a un gobierno de unidad nacional", insistió tal y como dijo luego de las PASO.Asimismo, señaló que para corregir el rumbo del país es necesario generar ese tipo de acuerdos y aportar confianza sobre las propuestas. "Si vamos a buscar financiamiento externo para hacer obras y no para fuga, de alguna manera lo tenemos que hacer sobre la base de un programa monetario y fiscal serios y que se respeten.Sobre las propuestas de Milei dijo que "propone el recorte mayor en jubilaciones y pensiones" ydijo.Sin embargo, también reconoció que "hay desconfianza" con Unión por la Patria. Para resolver esa cuestión remarcó que le dará a la oposición la mitad del directorio del Banco Central y la Oficina Anticorrupción: "Quiero tener a la oposición adentro controlando. Es un paso que hay que dar para tener confianza".El ministro y candidato de UP también hizo foco en las políticas de seguridad: "La lucha contra la inseguridad tiene que ser parte de la agenda de unidad nacional y no de un color político".Massa anticipó también que en caso de ganar el balotaje avanzará en un "rediseño del Estado" nacional para que sea "más compacto y ágil". En ese aspecto, Massa indicó que los Ministerios de Producción y Hacienda "van a estar separados", así como otras carteras del Poder Ejecutivo "van a estar juntas". Además, indicó que "no existen soluciones mágicas" y señaló que "recortar 15 puntos del PBI", como propone el libertario Milei, implica "ajustar jubilados y estudiantes".detalló.En otro momento de la entrevista, el candidato se refirió a las denuncias de fraude de La Libertad Avanza y se preguntó "por qué" desde la oposición no "atacaron" el sistema electoral en las PASO, cuando el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "ganó" esos comicios, y cuando la exaspirante Patricia Bullrich se impuso en las primarias de Juntos por el Cambio (JxC) a Horacio Rodríguez Larreta."Esto de 'si gano festejo y si pierdo denuncio'... así no funcionan los sistemas", dijo Massa y prosiguióremarcó.A propósito de las denuncias desde la oposición respecto a una supuesta campaña del miedo del oficialismo, reconoció esta noche que "venimos de muchos años sin crecimiento y con frustraciones" y la "desesperanza" se refleja en los más jóvenes, aunque consideró que "miedo da que propongan vender armas en los supermercados". "Se siente en la frustración de muchas familias. Los chicos son el reflejo de la tristeza, la desesperanza", indicó Massa pero advirtió que "miedo da que propongan vender armas en los supermercados, que la venta de órganos pueda ser un mercado, pensar en volver a las AFJP, la violencia", en referencia a las propuestas de Javier Milei.