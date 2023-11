Milei cerró con Bullrich en Córdoba y pidió terminar con "la tiranía de las mayorías"

. La ciudad de Córdoba fue la elegida por el candidato de La Libertad Avanza, una geografía importante por ser la segunda más populosa del país y por el respaldo que obtuvo el referente libertario allí, siendo el más elegido en las elecciones generales con el 33,54% de los votos.Después del segundo puesto en las generales, Javier Milei protagonizó una campaña intensa en redes sociales y canales de televisión, pero no apostó por el despliegue territorial que había realizado en los meses previos. Córdoba fue la cuarta provincia que visitó en las últimas cuatro semanas, después de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires tenía programada una actividad emblemática en el Parque Lezama, pero fue suspendida para que el candidato pueda preparar el debate presidencial.Como es habitual, Javier Milei empezó cantando una versión adaptada de la canción "Panic Show" de la banda de rock La Renga y vitoreó tres veces la frase: "¡Viva la libertad, carajo!". Luego, se refirió a Sergio Massa:Después de la alocución de Patricia Bullrich, el candidato presidencial de La Libertad Avanza le agradeció por "", añadió y se preguntó: "¿De qué salto al vacío nos están hablando? Si nos estamos yendo al mismísimo infierno".Además, Javier Milei pidió "iniciar el camino de la reconstrucción argentina" y se mostró optimista: ". "No tengo dudas que los cordobeses nos van a ayudar para ir por el 60%", agregó., enumeró y polarizó "elegir entre la corrupción kirchnerista y la honestidad liberal que nos va a llevar a lo más alto del mundo".El candidato libertario también contrastó entre ", postuló.Posteriormente Javier Milei pidió: ", gritó el referente de La Libertad Avanza y manifestó: "Tomemos el riesgo y vayamos por la gloria".Para concluir, subrayó "En el inicio de su discurso, y luego de presentar a cada dirigente en el escenario, Javier Milei sorprendió al público presentando a Patricia Bullrich, que dijo unas palabras: ""La continuidad la tenemos que terminar el 19 de noviembre. Tenemos que apoyar el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que la estructura burocrática del Estado", analizó la ex candidata a presidente de Juntos por el Cambio y le habló directamente a Javier Milei:A días del balotaje, La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lleva como candidato a Javier Milei, presentó un reclamo en el que” informaron “irregularidades”, durante las elecciones de octubre, que podrían ser calificados como fraude. En la denuncia, vincularon a la Gendarmería con esas maniobras y solicitaron custodia especial de las urnas, a lo que la jueza María Servini, con competencia electoral, ratificó que las fuerzas de seguridad ya intervienen en el operativo.La presentación judicial fue realizada por Karina Milei y Santiago Viola, apoderados de LLA, donde denunciaron “trampa” y “fraude”. El escrito, enviado a la jueza María Servini, detalla una maniobra de supuesto fraude electoral en la que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales y a cambio de dinero.Sin embargo, a pesar de apuntar contra una de las fuerzas de seguridad nacionales, desde el espacio libertario no tuvieron en cuenta que las actas de escrutinio van en un bolsón precintado y las urnas salen fajadas de los lugares de votación, y en todo ese proceso interviene el Correo Argentino. Por lo tanto, manifestaron desde la Justicia Electoral, la Gendarmería sólo custodia el traslado.En simultáneo, se realizó una convocatoria que comenzó a circular en las redes sociales para rodear el próximo domingo el edificio de la Cámara Nacional Electoral a la espera de los resultados del balotaje que disputarán Sergio Massa y Javier Milei. El flyer que se publica en distintos foros de la Libertad Avanza y también del PRO llega en medio de las denuncias de los libertarios sobre un presunto operativo de fraude para el próximo domingo y convoca a "todos los ciudadanos que no fiscalizamos" a reunirse "frente a la CNE" bajo el slogan "No al fraude. Sí a la transparencia".