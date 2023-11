Ola de amenazas libertarias a dirigentes, referentes de DDHH y diputados en el último tramo de la campaña

Hoy llegó a mi casilla de E-mail oficial de la cámara de diputados un mensaje con remitente falso a nombre de Javier Milei con amenazas de muerte directas hacia mi persona y otrxs diputadxs, incluyendo a la Presidenta de la Cámara. (Sigue)👇 pic.twitter.com/e09KW5Bm6o — Romina Del Plá (@RominaDelPla) November 15, 2023

#LLA🟣| 🗨️Milei: "Esto es para la gente, no es para vos"



El líder libertario empujó al periodista Pedro Levy y rechazó las preguntas de los medios en el aeropuerto de Rosario, Santa Fe, mientras cantaba "la casta tiene miedo" pic.twitter.com/amqAPXBpIr — Política Argentina (@Pol_Arg) November 14, 2023

Otra vez el odio y la intolerancia



El monumento a Evita fue vandalizado en el Paseo Mujeres Argentinas. Los sectores que alientan la misoginia y la violencia no se impondrán.



El domingo vamos a votar por la unidad y el reencuentro nacional 🇦🇷 pic.twitter.com/3xnYxvaIjy — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) November 16, 2023

El cierre de campaña de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre se vio opacado por una serie de amenazas a dirigentes políticos, periodistas e influencers por parte de simpatizantes de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza.Uno de los primeros afectados fue el presidente de la Juventud Radical porteña, Agustín Rombolá, quien el miércoles denunció que distintos usuarios de redes sociales lo amenazaron de muerte y le enviaron fotos y videos suyos caminando por la calle. El joven dirigente reconoció que está acostumbrado a recibir mensajes intimidatorios, pero consideró que las fotos y los videos amenazantes que le enviaronResponsabilizó a Milei y Victoria Villarruel por su seguridad y la de sus familiares y advirtió: "No me van a amedrentar".Tras el episodio que involucró a Rombolá, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, denunció penalmente ante la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal haber recibido amenazas de muerte en su cuenta de X y en su correo electrónico, un mensaje que además fue dirigido a otras diez diputadas y diputados.En las últimas horas, las diputadas Mónica Litza, Karina Banfi, Florencia Lampreabe, Micaela Morán y Romina del Plá ampliaron la denuncia por amenazas, en una causa que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.Asimismo, se pudo saber que las amenazas partieron de una cuenta de Proton, un servicio de mail con sede en Suiza que se usa para delinquir, cuya VPN (red privada virtual) hace que la dirección IP sea imposible de geolocalizar.Este tipo de tecnología es poco conocida en Argentina. Se utiliza en los ciber delitos en Estados Unidos y algunos países de Europa. Utiliza un sistema de encriptación cifrado que se borra a las pocas horas para evitar registros.La influencer gastronómica Carolina Puga, popularmente conocida como 'Paulina Cocina', fue otra de las figuras hostigadas y amenazadas por los seguidores de Milei. A partir de su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de haber reafirmado su compromiso por la lucha contra el cambio climático y el negacionismo a la dictadura militar, la youtuber culinaria recibió una catarata de amenazas e insultos. Paulina Cocina fue TT en Twitter por las supuestas cifras que cobra por hacer publicidad, las cuales desmintió en sus canales oficiales.También la directora de la emisora Nacional Rock, Mikki Lusardi, fue blanco de insultos y amenazas de muerte por parte de los fanáticos del libertario, quienes además divulgaron información falsa de vida profesional y personal de la joven periodista., publicó en su cuenta de X Lusardi, quien también decidió presentar la denuncia.El martes, el propio Milei se mostró desbordado en su llegada a Rosario para encabezar una caravana en el Monumento a la Bandera y tuvo una actitud agresiva con un periodista que intentó entrevistarlo, al que empujó para que se retirara.En medio del descontrol y el fervor que se generó en su llegada a la ciudad santafesina, el periodista de Canal 3 Pedro Levy se acercó para hacerle una pregunta sobre la caravana proselitista. Sin embargo, Milei ignoró al trabajador de prensa y siguió arengando y saludando a sus seguidores.insistió Levy. En ese momento, el libertario le contestó, desbordado: "Esto es para la gente, no es para vos", y lo empujó para alejarlo.Al día siguiente, la diputada nacional electa Lilia Lemoine se molestó por la pregunta de una movilera de la TV Pública y la amenazó : "Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora".Este jueves aparecieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pintadas con amenazas y agravios junto a mensajes con llamados a votar por el candidato de La Libertad Avanza en el balotaje del próximo domingo. "Repudiamos este tipo de hechos. No los podemos aceptar. Somos una Universidad plural, somos parte de una sociedad democrática. Debemos hacer del pluralismo una forma de vida, con respeto, diálogo y buena convivencia", sostuvo el vicerrector de la casa de estudios, Gabriel Fidel, y llamó a que la sociedadOtro hecho repudiable sucedió este jueves en Avellaneda, donde vandalizaron un monumento de Eva Perón. Los agresores pintaron con color rojo la cara de la estatua de la exprimera dama, que se encuentra ubicada en la rotonda de las avenidas Güemes, Belgrano y Mujeres Argentinas. "Otra vez el odio y la intolerancia", publicó en X el intendente de la localidad de zona sur bonaerense, Jorge Ferrarasi., agregó el jefe municipal.Desde la organización Hermanxs de Detenidxs Desaparecidxs y Asesinadxs por el terrorismo de Estado también denunciaron que una de sus integrantes recibió una fuerte amenaza. “Zurdita de mierda, te va a pasar lo mismo que esos que desaparecimos. Forra. Ya te hicimos archivo”, dice la carta que le dejaron en su casa. Se trata de la segunda amenaza que recibe en 20 días.”, indicaron en un comunicado.Tambiénparedes, puertas y ventanas de su fachada aparecieron manchadas con pintura, huevos estrellados y marcas de pedradas, en un ataque que fue denunciado y recibió el repudio de dirigentes de esa fuerza política.La aparición del, una cuenta administrada por simpatizantes de Milei, generó temor debido a los mensajes de odio y violencia que proponen, llegando incluso a amenazar de muerte a usuarios que no comparten las ideas del libertario. Varios usuarios de redes sociales denunciaron haber recibido una foto de ese auto, símbolo de los secuestros durante la última dictadura militar.