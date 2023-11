"Ganó el cambio": Patricia Bullrirch capitalizó la victoria de Javier Milei

"GANÓ EL CAMBIO", escribió la presidenta del PRo al felicitar a Javier Milei por su "contundente e histórico triunfo". "Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años. Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has sabido representar con ideas claras. Te felicito de corazón. Comienza una nueva Argentina. ¡Viva la patria!", expresó la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio a través de X (Ex Twitter).

Por su parte el alcalde electo de CABA, Jorge Macri, también manifestó sus felicitaciones.expresó.En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se expresó para con Milei y la vicepresidenta electa Victoria Villarruel., dijo Larreta.