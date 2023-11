Estela de Carlotto reafirmó que continuará la búsqueda de nietos y que pedirá una reunión con Milei

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ratificó con énfasis dos aspectos centrales de su actividad, a horas de que Javier Milei y Victoria Villarruel se configuren como presidente y vicepresidenta electos de la Argentina: seguirán buscando a los nietos hijos de desaparecidos y pedirán una reunión con el mandatario electo, como hicieron tradicionalmente ante cada resultado electoral

“Nosotras seguiremos buscando a nuestros nietos, no importa quién está en el Gobierno”, afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en entrevistas con Futurock y Página 12, al tiempo de reconocer que los resultados electorales fueron “un gran baldazo de hielo al corazón” aunque este lunes ya recuperó el “ánimo bien arriba”.Tras haber sido especial blanco de los ataques negacionistas de Villarruel, Carlotto aseguró que “no es momento de pesar, sino de seguir”.“Nos humillaron durante la campaña, pero ahora serán las autoridades del país. Nosotras siempre luchamos por la paz, por la Justicia y la verdad para nuestros nietos, su identidad que es un derecho. No vamos a dejar de hacerlo y les pediremos que nos acompañen”, remarcó en diálogo con P12.En cuanto a la posibilidad de entablar un diálogo con Milei, la referente de los derechos humanos señaló: “Vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, como lo hemos hecho siempre”.“Mañana, en la reunión de comisión, las Abuelas decidiremos pedirle más adelante una audiencia al actual presidente, como hemos hecho con todos. El único que dijo ‘no quiero recibirlas’ fue [Mauricio] Macri en su momento. Dijo: ‘No tengo tiempo, de aquí en adelante diríjanse al ministro de Justicia’. Después nos recibió. No importa. Son cosas que hay que vivirlas”, recordó Estela.El resultado electoral “no solo ese, sino tan abultado” en favor de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza “pegó fuerte”, advirtió Carlotto. Y agregó: “Sobre todo en mis nietas, que son militantes y no sabía cómo consolar, lloraban. Quedé paralizada en un primer momento, pero por suerte tengo el defecto entre comillas de liberarme de esa pesadumbre y de decir, hay que seguir”.“Lo que pensamos no lo vamos a cambiar porque esté en el gobierno alguien que nos detesta. Sabemos convertir el acongojamiento en fortaleza y constancia, pero nunca en claudicamientos”, evaluó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.No obstante, el principal mensaje que dejó es el de continuidad en su tarea: “No vamos a parar de buscar los nietos que faltan, no vamos a dejar de recordar que nunca más tienen que ser una realidad los centros clandestinos de detención donde torturaron y violaron a personas que luego fueron exterminadas tiradas al mar. Eso es prioritario de la memoria real de nuestro país, es de todos no solo de nosotras”.