Mayoristas suben precios hasta un 50% tras el triunfo de Milei

En el primer día hábil tras la victoria de Javier Milei en las elecciones, comenzaron a registrarse fuertes aumentos de precios en supermercados mayoristas y proveedores de algunos insumos vinculados con la construcción, con subas de hasta un 50%. En paralelo, la Secretaría de Comercio busca contener este escenario negociando subas escalonadas que arranquen en un 5%.. En paralelo, empresas alimenticias como Arcos y Molinos también presentaron nuevas listas con subas de entre el 30 y 40%.En paralelo, desde el sector de proveedores de insumos metalúrgicos para el sector de la construcción, manejados por empresas monopólicas en el país, señalaron a este portal que ya registraron aumentos del 45% en los últimos diez días y que esperan nuevos aumentos en las próximas horas, por lo que pidieron a las empresas del sector que no vendan a crédito para así garantizar que podrán cubrirseLa Secretaría de Comercio adelantó a este portal que se encuentra negociando aumentos inmediatos de un 5% con el objetivo de "mantener el orden" y garantizar subas "acordadas y escalonadas", evitando, al contrario, aumentos del 40% que consideran totalmente desmedidas.En ese sentido, desde el equipo económico afirmaron a este sitio que "no ha habido modificaciones en las variables económicas que justifiquen esos incrementos que se están mencionando" ya queLa dependencia que conduce Matías Tombolini agregó que también durante "la semana hay pactados encuentros con súper y empresas que están dentro de Precios Justos". "Estamos trabajando para evitar abusos, cuidando el abastecimiento y poniendo tranquilidad en este momento; este trabajo se está realizando con sentido común, con dialogo, escuchando a las empresas", agregó. Y reconoció que "estamos en una transición y los acuerdos son voluntarios hasta el 30 de noviembre y por eso las empresas tienen sus beneficios. Estamos protegiendo el bolsillo de la gente para llevar la transición de una manera ordenada".En este sentido, fuentes del sector mayorista en diálogo con el portal El Destape no desmintieron la existencia de aumentos y pidieron esperar a la tarde para saber mejor "qué está pasando realmente" y cómo seguirá la situación en materia de acuerdos de precios. Por su parte, desde el sector de los supermercados minoristas sostuvieron que hasta ahora no había información oficial pero reconocieron que se trata de un día "difícil" y también anticiparon que podría haber novedades en materia de precios en los próximos días.