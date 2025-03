Crisis económica: la carne aumentó dos veces en 10 días y el consumo está derrumbado

En los últimos 10 días, la carne aumentó dos veces y cada día se convierte más en un bien de lujo en la Argentina libertaria, con incrementos en los cortes que alcanzan el 10%, el kilo de asado y de vacío superando los $10 mil y, en febrero, el consumo derrumbado.La carne es históricamente una de las comidas más requeridas por los argentinos, pero, con estos datos, queda claro que se transformó en un bien de lujo en la Argentina libertaria.Los incrementos en los cortes, que fueron dos en los últimos 10 días, alcanzan el 10% y responden principalmente a las subas que se llevaron a cabo en hacienda, cercanas al 7%, pero que se trasladaron a mostrador con remarque.Los aumentos desmedidos y muy por encima de la inflación promedio que promociona el haya derrumbado un 9,8%. Algunos de los precios que los clientes se pueden encontrar al momento de querer armar un asado son determinantes: el kilo de asado ($9.500), vacío ($12.000), entraña ($19.500), matambre ($9.000), entre otros."La carne subió bastante, un 10 %, y ya nos avisaron que esta semana está por subir entre un 5% y 8% más. No detallaron que la suba iba a impactar entre jueves y viernes", señaló Marcelo a la periodista Lucila Entin en el programa Mañanas Argentinas de C5N.Ante la consulta del motivo que llevó a los incrementos en la carne, señaló que son varios: "Es por el tema de la hacienda, del agua y los animales. Nosotros tratamos de no impactar totalmente en todos los precios para poder mantener la clientela", dijeron.Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo per cápita de carne bovina en enero de 2025 fue de 47 kg/año, el valor más bajo de los últimos 30 años. En relación a un año atrás la caída fue de 3,2%.El descenso en el consumo interno de carne bovina es el reflejo de la (in)capacidad de compra de los salarios que se ha deteriorado significativamente desde noviembre de 2023 a diciembre de 2024 (último dato disponible). El promedio ponderado del Índice de Salario del Indec, registra una retracción en términos reales, de 8,4% en el primer año de gobierno de Javier Milei.En contraposición, las exportaciones de carne argentina se encuentran en récord histórico. En 2024 totalizaron 935.261 toneladas equivalente res c/hueso, ubicándose 9,7% por encima del acumulado en 2023 (852.218 toneladas). De este modo, podemos concluir que la carne que dejó de consumirse en Argentina fue depositada en el mercado externo.