"Se fumó": Qué decía Milei sobre el rol de Caputo, su posible ministro de Economía, en el gobierno de Macri

#Declaraciones | El día que Javier Milei se refirió a Luis Caputo, su futuro ministro de Economía, como el responsable de "uno de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central" durante el Gobierno de Macri. pic.twitter.com/kVxJkJIquR — Política Argentina (@Pol_Arg) November 24, 2023

pic.twitter.com/O7WEAjYdKY — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) November 24, 2023

En medio de los rumores cada vez más fuertes que indican que el exfuncionario macristasería el próximo ministro de Economía, el archivo destroza al presidente electo,, que hace algún tiempo tuvo duras críticas contra quien podría ser parte de su gabinete desde del 10 de diciembre.Algunas declaraciones remontan a 2019 cuando todavía no era ni siquiera candidato, en diálogo con el fallecido Mauro Viale en A24, el Presidente electo apuntó fuertemente contra Caputo y lo calificó como el responsable de "uno de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central" durante el Gobierno de Macri.Se lo trató de arreglar como pudo, terminó en el Fondo Monetario Internacional, lo echaron a (Federico) Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, vino Caputo y se fumó u$s15.000 millones de reservas irresponsablemente, ineficientemente y nos deja este despiole de la Leliq. Y bueno, ahora (Guido) Sandleris va a tratar de hacer lo que pueda", decía Milei.Y remarcaba: "lo hizo Caputo".Cabe recordar que el 28D fue el día en el que el jefe de gabinete de Mauricio Macri,, los ministros de Hacienda y Finanzas de aquel entonces,, y el presidente del Banco Central,realizaron una conferencia de prensa para anunciar una modificación en las metas de inflación y una intervención sobre el BCRAEn la entrevista, Milei recordaba: "Viene la corrida y el Banco Central trata de bancar los trapos. Argentina se queda sin financiamiento y entonces lo consigue de Blackrock, de Pimco, y de Templeton y salen a decir 'vieron que no pasó nada. Conseguimos el financiamiento'. Pero,"."Lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabés qué le dijo el Fondo Monetario Internacional? 'No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral'", explicaba Milei.Pero los dichos no quedaron en el pasado, en una entrevista reciente con Alejandro Fantino, Milei también cuestionó a quien hoy resuena como su posible ministro de Economía:"Parte del acuerdo del Fondo se lo patinaron en el Banco Central, para salvar a quienes financiaron los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre de 2017".Y luego recordó, lo que sucedió aquel día: "Hacen una conferencia de prensa en la que está Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Marcos Peña, (Luis) Toto Caputo, ministro de Finanzas, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía. Frente a la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central deciden avanzar sobre la independencia del Banco Central y modificarle las metas".Hoy, Toto Caputo es el que resuena para ocupar el cargo de ministro de Economía de Javier Milei, a pesar de las críticas del libertario, el cargo podría haber sido acordado gracias al pacto con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich previo al ballotage. Si embargo, todavía no está confirmado.Dsde la Oficina del Presidente Javier Milei, salieron a aclarar que "la única información oficial sobre el futuro gobierno" es la pubicada por ese medio y sólo confirmaron los cargos de Osvaldo Giordano como titular de Anses y de Horacio Marín como titular de YPF. Por la mañana la futura canciller Diana Mondino aclaró: "Hasta el 10 de diciembre no vamos a decir nombres".