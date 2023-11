24.11.2023 / DDHH

Grave: militante de La Libertad Avanza amenaza a Juan Grabois

"No jodas con los milicos. Te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenemos nada que perder. Ustedes si. Tienen familia, tienen todo. Ojo Grabois, no rompas los huevos", dijo el militante de LLA al exortarlo a usar chalecos antibalas.