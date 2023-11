"Se te extraña mucho": el mensaje de Cristina Kirchner para recordar a Diego Maradona

La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó las redes sociales para recordar a Diego Maradona en el tercer aniversario de su fallecimiento. Cristina publicó un mensaje junto a un video histórico donde el astro futbolístico hace el calentamiento previo cuando jugaba para Nápoli. “Único e irrepetible. Se te extraña mucho”, expresó.El video es el reflejo perfecto de las habilidades de Diego como futbolista, pero también del carisma como persona, mientras hace los trabajos precompetitivos y baila al ritmo de la música. Se trató de un partido del Nápoli frente a Bayern Munich por las semifinales de la Copa UEFA de 1989 bajo la famosa canción “Live is Life” que hoy es considerado como su canción.Hace algunas semanas, recibió un cuadro hecho de mosaicos que retrata una foto suya con Maradona. “Que jóvenes que éramos. Pobre Diego. Eterno”, expresó la referente de Unión por la Patria. El exfutbolista estuvo al lado de la expresidenta durante el velatorio de Néstor Kirchner y ella estuvo en el de Diego ese 25 de noviembre del 2020.La relación entre ambos no solo quedaba entre ellos, sino que el astro argentino siempre la tomó como referente y tuvo una de las declaraciones más épicas al expresar: “Soy cristinista hasta los huevos”.Este sábado no es un día más para los argentinos ni para los amantes del fútbol de todo el mundo; tampoco para aquellos a los que hace exactamente tres años se les helaba la sangre a medida que comenzaba a circular esa noticia: se cumplen tres años del día en el que que Diego Armando Maradona se convirtió definitivamente en leyenda. Y no es que ya no fuera dueño de ese título, pero desde ese 25 de noviembre de 2020, Diego lo amplió de leyenda del fútbol, a simplemente leyenda.Tres años después de su muerte, no hay día en el que el nombre de Maradona no sea protagonista de alguna conversación en cualquier bar, en charlas futboleras o políticas, en cualquier rincón del país. O qué hubiera hecho en tal situación.Aún ausente físicamente, "Pelusa" sigue presente en el día a día de los argentinos, en cada cancha, en remeras, en banderas, en murales, dibujado en las paredes y en tatuajes. Y aquella imagen de México '86 con el capitán argentino besando la Copa del Mundo que se viraliza a diario en donde quiera que sea.