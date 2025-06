La Iglesia adhirió al reclamo del Garrahan y cuestionó a Milei: "¿Qué tipo de gobierno es capaz de no valorar la misión de los médicos?"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de la Iglesia Católica adhirió al reclamo del Hospital Garrahan y cuestionó con dureza a la gestión del presidente Javier Milei por "no valorar adecuadamente" la misión de los médicos. En esa línea, calificó de "dramática" la situación del centro pediátrico y se puso "a disposición" de los empleados, quienes tienen "un pedido tan justo como impostergable".“Queremos acercarles nuestra adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y la situación general de la pediatría en el país”, indicó la CEA en un documento titulado “Al personal médico y de apoyo del Hospital Garrahan”.En el texto, que fue firmado por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y su secretario general y obispo de San Isidro, Raúl Pizarro, enviaron una fuerte crítica al Gobierno nacional y aseguran estar "al tanto de la dramática situación" que atraviesan los médicos de una de las instituciones pediátricas más importantes de Latinoamérica."Les compartimos nuestra perplejidad ¿Qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan de la vida en todas sus formas? ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?", se preguntaron los representantes de la Iglesia Católica.En la misiva también citaron un párrafo de la Biblia en el que "Jesús dice claramente que no quedará sin recompensa el que atienda a alguno de los pequeños" y remarcó que para los cristianos "la prioridad de los niños y de los que sufren, junto a los pobres, es un manto sagrado"."Ustedes atienden cotidianamente la dolorosa combinación de estas realidades y eso los hace particularmente valiosos para quienes nos llamamos cristianos. Estamos seguros de que Dios, que es fiel a su palabra, los ha recompensado innumerables veces por el servicio que prestan en situaciones límites", explicaron.La carta cerró con un saludo fraterno a todos los médicos y reiteraron que el reclamo de los trabajadores del Garrahan se trata de "un pedido tan justo como impostergable"."Les aseguramos nuestra cercanía fraterna y nos ponemos a disposición para extender a través de nuestra voz, un pedido tan justo como impostergable. Pidiendo para Uds. y sus pacientes la protección de la Virgen de Luján, los abrazamos fuerte y les hacemos llegar nuestra bendición", concluyeron.