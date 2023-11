"Son 30 mil, Javier": Cafiero cruzó a Milei por los desaparecidos de la dictadura

Entregamos el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone a la organización sudafricana Foundation for Human Rights.



Seguiremos al lado de los organismos y de las Madres y Abuelas desde el lugar que sea. Porque la lucha es colectiva: más que nunca para que Nunca más. pic.twitter.com/isnTGiKLgK — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 27, 2023

El cancillervaloró el rol de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en lograr el "Nunca Más que la sociedad argentina le dijo a la dictadura más sangrienta que sufrió" y cruzó al presidente electo Javier Milei por poner en duda la cantidad de desaparecidos en esos años. "Son 30 mil, Javier Milei", afirmó el funcionario."Seguiremos al lado de las Abuelas y las Madres desde el lugar que nos toque, porque en definitiva", sostuvo Cafiero al encabezar la entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone a la organización de derechos humanos sudafricana "Foundation for Human Rights", Cafiero aseguró:En una parte de su discurso, el canciller aprovechó para apuntar contra las ideas negacionistas de La Libertad Avanza: "Hoy Argentina está atravesando un momento de mucha convulsión y lo voy a decir con total honestidad y libertad: son 30 mil,Además, señaló que "". "Los países que hoy nos acompañan en este acto saben del prestigio argentino en materia de derechos humanos, no de un gobierno sino un prestigio ganado gracias a las organizaciones de DDHH, y por eso, por ejemplo, nos acompañaron con su voto cuando el año pasado nuestro país presidió el Consejo de DDHH de Naciones Unidas", remarcó.El Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone, establecido en el año 2007 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tiene la finalidad de reconocer el trabajo de instituciones y/o personas extranjeras residentes en el exterior en la promoción y protección de los Derechos Humanos. "La entrega este premio desde 2007 nos permite articular y conectar con el sistema global de DDHH, por eso defendemos el multilateralismo solidario, y hemos dejado un testimonio de ellos con las mejores embajadoras que tenemos en el mundo: las Abuelas y Madres", aseguró Cafiero.Los miembros del Comité decidieron distinguir en esta ocasión la labor de "Foundation for Human Rights", reconocida organización con prestigio internacional y sin fines de lucro, creada en 1996 para abordar el legado histórico del apartheid, promover la transformación y el respeto por el estado de derecho y los derechos humanos en Sudáfrica.El galardón fue recibido por su director ejecutivo, Zaid Kimmie, quien puso de relieve la tarea constante de familiares y militantes para juzgar a los genocidas y sus cómplices, tanto en Sudáfrica como en Argentina. "Hace falta un trabajo continuo por parte de los familiares, compañeros y amigos para asegurarse de que se haga justicia. Siempre es un esfuerzo colectivo", señaló Kimmie.