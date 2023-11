Congreso: quiénes son los jefes de bloque de Milei para LLA y cómo es la "ley ómnibus" de reforma del Estado

La Libertad Avanza pudo dar algunos pasos en post de ordenarse en el Congreso de cara a sus intenciones de avanzar rápido durante el verano con la "ley ómnibus" de reforma del Estado

Si bien resta quevuelva de los Estados Unidos y se reúna conpara destrabar la guerra fría que mantienen -mediante - por la definición del titular de Diputados y el presidente provisional del Senado,Los avances se lograron en el marco de unaEn el encuentro celebrado anoche en la oficinas del ex funcionario deen el barrio de Núñez se definió quede San Luis presidirá el bloque de LLA en el Senado, mientras que probablemente sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien encabece al espacio liberal en Diputados.El margen de dudas acerca de si Zago dirigirá al bloque tiene que ver con los diputados libertarios tienen la expectativa de quedarse con la titularidad de la cámara, aunque saben que todavía ese debate está a la espera del regreso de Milei desde Estados Unidos. Macri pretende que el lugar quede en manos de, bajo los argumentos de que el PRO fue quien garantizó fiscales y quien ofrece más voluntades en la Cámara baja. La alternativa, que más agrada a Francos, es, quien mantendría mejor diálogo con el peronismo no kirchnerista y con los integrantes del sector ligado aFrancos primero recibió en sus oficinas a los senadores nacionales, con la presencia de Victoria Villarruel, y allí se consagró a Abdala, quien fue Secretario de Turismo de San Luis bajo la gestión de los Rodríguez Saá, como el futuro jefe del bloque en el Senado.Ex dirigente del Pro y exlegislador provincial, Abdala cerró su apoyo a Milei recién en diciembre del año pasado, tras una serie de negociaciones con Carlos Kikuchi, ahora desplazado del centro de la toma decisiones en la Libertad Avanza.A la vez, el formoseño Francisco Paoltroni aparece como postulante para la presidencia provisional, cargo para el que también se perfila el jujeño Ezequiel Atauche, quien quedó además como vicepresidente de bloque. La definición del titular provisional, el segundo de la línea sucesoria presidencial detrás del vicepresidente, es uno de los temas que le ponen tensión a la transición en el Senado.Así, queda en suspenso la elección de la presidencia provisional del Senado, un cargo que podría ir para el peronismo de centro atado a la negociación por la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, o sea el mano a mano entre Ritondo (Macri) y Randazzo (Schiaretti).Justamente después del encuentro con los senadores nacionales, Francos recibió a los diputados, un pelotón de 37 individuos que podría tener a Zago como jefe de bloque. La designación no se hizo oficial porque falta que se resuelva la presidencia de la Cámara de Diputados. Evidentemente temen que Milei no logre acordar con Macri ni con Schiaretti alguna salida que le permita retener a ambas voluntades, y que eso lo obligue a reservar el lugar a uno propio.La resolución de las internas y del pacto de cogobierno con Macri, así como el acuerdo de Schiaretti y el peronismo cordobecista, no es un tema menor para Milei. De ello depende poder aprobar o no las reformas que busca aplicar.El presidente electo se reunirá en los próximos días con los legisladores nacionales para repasar la agenda de sesiones extraordinarias que convocará a partir del 10 u 11 de diciembre. Los recintos permanecerán trabajando incluso durante enero para intentar aprobar un paquete de leyes que incluiría al menos una nueva ley de Presupuesto con un fuerte recorte del gasto estatal, precisó Ámbito.En la "ley ómnibus" de reforma del Estado que prepara los equipos técnicos de Milei entrará la reforma de la ley de Ministerios, que achica el Estado y recorta fuerte el gasto público.Señalan que, por ahora, quedaría afuera la privatización total de empresas como YPF, Trenes Argentinos o AYSA pero si se aplicaría una depuración de la planta estatal de trabajadores. Los medios públicos sí estarían incluidos en este recorte.También se evalúa agregar un capítulo destinado a la reforma de la carta orgánica del Banco Central. La idea es que la primera directiva, que quieren convertir en ley, sea la prohibición de la emisión monetaria a lo largo de 2024.