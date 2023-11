Massa garantizó el pago de salarios y aguinaldos tras la reunión con gobernadores de todas las fuerzas

Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.



Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7 — Sergio Massa (@SergioMassa) November 29, 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este miércoles con gobernadores de Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC) con el objetivo de destrabar una suma del Tesoro Nacional que garantice el pago de sueldos y el medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores estatales de todos los distritos del país.A través de redes sociales, Massa aseguró que los fondos "serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024".De esta manera, confirmó que habrá una compensación de la coparticipación que perdieron las provincias por las iniciativas de modificación en el Impuesto a las Ganancias. El pago de sueldos representa para algunas provincias un peso relativo alto en su estructura de gastos totales. De acuerdo a datos de Politikón Chaco, una consultora especializada en financias provinciales, estimó que en algunos casos supera el 50% del total de erogaciones, como en Jujuy (59,5%), Río Negro (59,3%), Tucumán (58,7%), Salta (56,2%) y Tierra del Fuego (51,1 por ciento).En la reunión se hicieron presentes los gobernadores o mandatarios electos de Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales y Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe),Además, estuvieron los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Eber Solís (vicegobernador de Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manzur y Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sáenz (Salta), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).Finalmente, participaron los provincialistas Alberto Weretilneck y Arabela Carreras (Río Negro); Rolando Figueroa y Omar Gutierrez (Neuquén); y Claudio Vidal (Santa Cruz).La reunión, que tuvo lugar este miércoles en el salón Scalabrini Ortíz del quinto piso del Palacio de Hacienda, se produjo después del encuentro que los mandatarios de UP mantuvieran en la sede porteña del Banco Provincia, donde se dieron cita para fijar una posición común ante el Gobierno del presidente electo Javier Milei.