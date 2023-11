Elecciones en Boca Juniors: Riquelme y Macri no llegaron a un acuerdo y no se votará el próximo domingo

Luego de una conciliación de tres horas en la que participaron los apoderados del oficialismo y la oposición de Boca Juniors, las partes no llegaron a un acuerdo y las elecciones que estaban pactadas para este domingo 3 de diciembre en la Bombonera quedaron definitivamente suspendidas.El oficialismo propuso votar que los 13.500 socios observados lo hicieran en una urna apartada y que, con el resultado puesto, se constatara si habían sido mal inscriptos para proceder a la anulación. La oposición propuso que cada parte sea interpelada por un perito y que la Justicia añada al suyo para llevar a cabo la limpieza del padrón. Pasadas casi tres horas de mitin, pasaron a un cuarto intermedio y finalmente no existió el trato. Las partes ya firmaron las actas.El oficialismo, representado por el actual secretario general y miembro de la Junta Electoral Ricardo Rosica, y Walter Krieger, quien acompañó a Riquelme en su última conferencia de prensa, informó que fueron 3.660 los socios observados que tenían que votar en una carpa diferenciada del resto y que, dependiendo de la diferencia en la votación, se resolvería si daban todo por finiquitado este mismo domingo.La oposición, con Javier Medin (hombre de confianza de Macri y candidato a vocal de la lista de Ibarra) y Sebastián Silvestri (miembro de la Junta Electoral durante los ocho años de gestión de Angelici) a la cabeza, concluyeron en que eran 5.700 los socios “irregulares”. El oficialismo instó a que entonces esos asociados fueran los que sufragaran de forma separada, pero la oposición se negó a esa posibilidad.Lo único que puede llegar a solucionar este conflicto es que se llegue a un acuerdo y se pida una nueva conciliación. En el mejor de los casos, las elecciones entonces podrían llevarse a cabo el domingo 17 de diciembre, marcando un asterisco en el estatuto ya que allí figura que siempre deben desarrollarse en la primera quincena del último mes del año.En paralelo a este cónclave en Tribunales, Boca denunció -a través de su Departamento de Legales- que están falsificadas las firmas de los supuestos socios judíos que exigieron que las elecciones no se efectuaran el sábado 2 de diciembre por la celebración del sabbat, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10. Con el respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la resolución del juez Ricardo Feliz Baldomar, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°22, dio lugar al pedido realizado por el fiscal Diego Espada de reprogramar los sufragios.