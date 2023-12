El Foro Argentino contra el Antisemitismo rechaza la designación de Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro

Este viernes tras la confirmación de que Rodolfo Barra , ex funcionario de Carlos Menem, será el nuevo Procurador del Tesoro de Javier Milei,y manifestó que "el nuevo gobierno no puede tener funcionarios que en el pasado hayan expresado ideas antisemitas".", sostuvieron desde FACA a través de un comunicado y señalaron que la elección de Barra es "una afrenta al espíritu democrático y plural de nuestro país".En esa línea, consideraron "inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada a un cargo de tal relevancia".Barra se alejó de los cargos estatales en 1996 cuando renuncio a su puesto como ministro de Justicia del gobierno de Carlos Saúl Menem después de una denuncia en la que se lo sindicaba como integrante en su juventud de la agrupación Tacuara, de orientación filonazi.“Exigimos de manera contundente la reconsideración de la designación de Rodolfo Barra.”, remarcaron desde el Foro.Y concluyeron: “”.En su juventud Barra había arrojado alquitrán contra una sinagoga y tenía una postura nazi y ultranacionalista, con un paso por el grupo Tacuara.El futuro funcionario de Milei nunca renegó de su perfil profundamente religioso y vinculado con el Opus Dei, incluso la renuncia de Barra trascendió cuando organizaciones judías de Argentina se preparaban para manifestarse frente a la Casa de Gobierno en contra del ministro.Días antes, la Revisa Noticias había publicado una foto de Barra a los trece años haciendo el saludo nazi junto a varios compañeros de militancia. A su renuncia dejó una frase para la posteridad: “Si fui nazi, me arrepiento”.