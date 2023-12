Aníbal Ibarra analizó la futura gestión de Milei: "Nos van a dejar más endeudados de lo que nos dejó Macri"

El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra aseguró que Javier Milei "va imponer una política económica de desguace del Estado" y preveé "una gran crisis social" de cara a los próximos cuatro años. "Nos van a dejar más endeudados de lo que nos dejó Macri", enfatizó."Va a imponer una política económica de desguace del Estado y de negocios para el sector privado. Tratará de consolidar una Argentina precisamente para pocos, donde los demás sobrevivirán como puedan. El Estado no va a estar para tender la mano a los que tienen menores oportunidades para crecer y desarrollarse", afirmó Ibarra en diálogo con Radio Rebelde para "Y arriba quemando el sol".En ese sentido, consideró que Milei le va a "echar la culpa de todas sus políticas de tremendo ajuste" al peronismo o kirchnerismo y advirtió "una gran crisis social" de cara a lo que se viene."Milei dijo que la inflación la va a bajar en dos años, pero al gobierno del Frente de Todos le exigíamos casi semana a semana después de la salida de la pandemia y de muchos conflictos, con un Estado que trataba de evitar la inflación. Ahora ellos (La Libertad Avanza) van a liberar los precios, devaluar la moneda y esto significará que baje la capacidad de compra. La gente va a poder comprar menos con el mismo salario. También habrá más despidos y un parate en la actividad económica. Nos van a dejar más endeudados de lo que nos dejó Macri", remarcó el ex alcalde porteño.Al respecto, recordó que Macri "endeudó a la Ciudad que no necesitaba endeudar" y sostuvo que cuando llegó al Gobierno porteño "tenía una situación económica floreciente hasta reservas que nunca había tenido el Banco Ciudad de Buenos Aires con dólares y euros, todo para pagar la deuda que había generado otro gobierno y que vencía en los próximos años", pero "se endeudó y gobernó con déficit".Ibarra sostuvo que "esta elección puso patas para arriba muchos criterios que había en cuestiones electorales", al considerar que ganó un candidato que anunciaba "un ajuste tremendo" y que criticaba "a uno de los partidos más importantes de la Argentina como el radicalismo o a personalidades como Alfonsín"."Milei ganó diciendo cosas espantosas. Muchísimos de los que lo votaron decían que 'no va a hacer lo que dice'. O sea 'lo voto porque me está mintiendo'. Pero, ¿no era que rechazaban las mentiras de los políticos?, analizó Ibarra.Por otra parte, opinó sobre la alianza Milei, Macri y Bullrich: "No hay un co-gobierno desde el punto de vista de que no hay una alianza entre dos fuerzas políticas sino entre determinados funcionarios, lo que significa una mayor fragilidad"."Es toda una gran ensalada entre sectores que coinciden muchísimo en cuestiones de política económica, de concentración de la riqueza y sobre gobiernos autoritarios y represivos para imponer esas políticas", resaltó.Al respecto, Ibarra consideró que la designación de Bullrich como ministra de Seguridad refleja el pensamiento de Milei en esa materia: "Anunció violencia en la calle. Sostiene que todo se resuelve con violencia y por eso la puso a Patricia Burrich, que fue una de las mayores expresiones de violencia durante el gobierno de Mauricio Macri"."Una de mis mayores preocupaciones es que empiecen a ejercer violencia sobre otros sectores por cuestiones ideológicas, sexuales, entre otras. Entonces, me parece que es un periodo muy complicado que se viene en la Argentina", expresó.Por último, opinó sobre el arribo de Jorge Macri a la Jefatura de Gobierno porteño: "Va a seguir habiendo negocios en la Ciudad, tal vez más pero por todo el contexto nacional también. Son lo mismo. Va a haber mayor represión en marchas, concentraciones, actos".