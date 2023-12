Alberto sobre el traspaso de mando a Milei: "Lo voy a hacer porque corresponde"

El presidente saliente, Alberto Fernández, anticipó su presencia en la ceremonia de traspaso de mando de Javier Milei el próximo domingo en el Congreso Nacional. 'Uno no es demócrata según le gusten los resultados de las elecciones, uno simplemente es demócrata y respeta las instituciones. Lo voy a hacer porque es lo que corresponde', resaltó. De esta manera, marca una diferencia con la vicepresidenta, quien en 2015 no participó de la asunción de Mauricio Macri, siendo recibido por Federico Pinedo.

A una semana para que el presidente electo Javier Milei asuma la presidencia el próximo domingo 10 de diciembre, Fernández hizo una serie de reflexiones sobre la dinamica política de su gestión, del Frente de Todos, del futuro del peronismo y de su relación conla vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En el marco de sus últimos días en la Quinta de Olivos, el mandatario hizo un balance sobre sus cuatro años de gestión., aseguró en diálogo con Noticias Argentinas. 'Aprendimos de cosas que pasaron en el pasado y no las repetimos, y son cosas que no se valoran adecuadamente', agregó.Continuando con la reflexión sobre los resultados de las elecciones de este año, donde el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, perdió con el 44,35% de los votos ante el 55,65% de Javier Milei, el mandatario saliente relacionó la derrota con los problemas económicos del país.Cuando la inflación alcanza los niveles que alcanzó, los bolsillos se deterioran, y no pudimos encontrar una respuesta a eso', explicó."