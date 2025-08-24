La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

El comentario llega en un contexto marcado por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, que comprometen directamente a la hermana presidencial y a dirigentes libertarios en supuestos pedidos de coimas y maniobras de direccionamiento en compras millonarias de medicamentos.
Último momento. Le acaban de pasar a @JMilei un dato "tranquilizador". La @andiscapacidad hasta diciembre de 2023, dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Pero @KarinaMileiOk dispuso que pasara a la órbita del @MinSalud_Ar. "Si realmente hubiese querido afanar ¿por Luis Majul (@majulluis) August 24, 2025
Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios