24.08.2025 / COIMAS EN DISCAPACIDAD

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas


El comentario llega en un contexto marcado por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, que comprometen directamente a la hermana presidencial y a dirigentes libertarios en supuestos pedidos de coimas y maniobras de direccionamiento en compras millonarias de medicamentos.




En medio de la creciente polémica por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el periodista Luis Majul salió en defensa de Javier y Karina Milei con un argumento que despertó polémica.



“Le acaban de pasar a Milei un dato tranquilizador. La Andis hasta diciembre de 2023 dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Pero Karina Milei dispuso que pasara a la órbita del Ministerio de Salud. Si realmente hubiese querido afanar ¿por qué no quedarse con la caja, en vez de entregarla?”, planteó Majul, según difundió en redes sociales.


Mientras la Justicia avanza con allanamientos y busca pruebas clave, la Casa Rosada mantiene un silencio llamativo. En contraste, voces afines al oficialismo intentan blindar a Karina Milei en medio de uno de los mayores escándalos que atraviesa al Gobierno libertario.

