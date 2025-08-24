La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

En medio de la creciente polémica por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el periodista Luis Majul salió en defensa de Javier y Karina Milei con un argumento que despertó polémica.

Último momento. Le acaban de pasar a @JMilei un dato "tranquilizador". La @andiscapacidad hasta diciembre de 2023, dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Pero @KarinaMileiOk dispuso que pasara a la órbita del @MinSalud_Ar. "Si realmente hubiese querido afanar ¿por  Luis Majul (@majulluis) August 24, 2025

“Le acaban de pasar a Milei un dato tranquilizador. La Andis hasta diciembre de 2023 dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Pero Karina Milei dispuso que pasara a la órbita del Ministerio de Salud. Si realmente hubiese querido afanar ¿por qué no quedarse con la caja, en vez de entregarla?”, planteó Majul, según difundió en redes sociales.Mientras la Justicia avanza con allanamientos y busca pruebas clave, la Casa Rosada mantiene un silencio llamativo. En contraste, voces afines al oficialismo intentan blindar a Karina Milei en medio de uno de los mayores escándalos que atraviesa al Gobierno libertario.