24.08.2025 / "NO HAY PLATA PARA JUBILADOS PERO SI PARA KARINA"

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

La Secretaría de Presidencia, bajo el mando de Karina Milei, disparó en 2025 un aumento histórico en el gasto destinado a comunicación, logística y seguridad, que trepó de 292 millones a 7.297 millones de pesos. El salto equivale a un 2.400%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).




Siguen los escándalos acechando a la hermana de Javier Milei. En lo que va del año, el área que conduce la hermana del Presidente incrementó sus recursos totales un 46,4%, casi 30 puntos por encima de la inflación acumulada entre enero y julio, que fue del 17,3%. En paralelo, los fondos adicionales superaron los $22.950 millones, un monto mayor incluso al refuerzo presupuestario asignado al Hospital Garrahan, que recibió 16 mil millones extra.

Según Ámbito, la ampliación del gasto en comunicación no tiene precedentes: durante 2024, el crédito era de 292 millones, pero finalmente se gastaron más de 10 mil millones, una sobreejecución del 3.324%. En 2025, ese desbalance se convirtió directamente en presupuesto: ya se devengaron 4.871 millones, el 66% de lo previsto para todo el año y un 481% más que lo gastado en 2023.

El contraste con otras partidas es evidente. Los fondos destinados a la vicepresidencia se mantuvieron congelados en 3,8 millones de pesos, sin ejecución; la restauración de la Casa Rosada se quedó en cero pese a contar con 579 millones previstos, y los recursos para prensa institucional permanecieron en 4.437 millones.

Hay que señalar que mientras la Secretaría de Presidencia refuerza su caja para sostener la maquinaria comunicacional, jubilados y beneficiarios sociales ven caer su poder adquisitivo: la jubilación mínima con bono incluido se redujo 13,1% en términos reales respecto a julio de 2023. Un contraste que marca las prioridades de la actual gestión.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

4

Me quedo sin trabajo: el llamativo posteo de María Eugenia Vidal

5

La Justicia falló a favor de Milei y no deberá borrar su publicación ofensiva contra Ian Moche

Más notas de este tema

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

24/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

24/08/2025 - COÍMAS EN DISCAPACIDAD

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

Con los tapones de punta: hasta López Murphy reclamó auditorías y medidas urgentes contra la corrupción de los Milei

24/08/2025 - ESCÁNDALO EN DISCAPACIDAD

Con los tapones de punta: hasta López Murphy reclamó auditorías y medidas urgentes contra la corrupción de los Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.