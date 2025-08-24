Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

Siguen los escándalos acechando a la hermana de Javier Milei. En lo que va del año, el área que conduce la hermana del Presidente incrementó sus recursos totales un 46,4%, casi 30 puntos por encima de la inflación acumulada entre enero y julio, que fue del 17,3%. En paralelo, los fondos adicionales superaron los $22.950 millones, un monto mayor incluso al refuerzo presupuestario asignado al Hospital Garrahan, que recibió 16 mil millones extra.

Según Ámbito, la ampliación del gasto en comunicación no tiene precedentes: durante 2024, el crédito era de 292 millones, pero finalmente se gastaron más de 10 mil millones, una sobreejecución del 3.324%. En 2025, ese desbalance se convirtió directamente en presupuesto: ya se devengaron 4.871 millones, el 66% de lo previsto para todo el año y un 481% más que lo gastado en 2023.El contraste con otras partidas es evidente. Los fondos destinados a la vicepresidencia se mantuvieron congelados en 3,8 millones de pesos, sin ejecución; la restauración de la Casa Rosada se quedó en cero pese a contar con 579 millones previstos, y los recursos para prensa institucional permanecieron en 4.437 millones.