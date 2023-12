Los diputados electos prestan juramento y Martín Menem asume la presidencia de la Cámara baja

En el marco de una sesión preparatoria, la Cámara de Diputados de la Nación toma juramento este jueves a los 130 legisladores electos en los comicios generales del 22 de octubre. Además, aceptó las renuncias y licencias de legisladores nacionales.Tras este plenario, presidido por la diputada del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau, se designan las autoridades que conducirán el cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre, que estará encabezado por el riojano Martín Menem. El peronismo, radicalismo y el PRO ya adelantaron que votarán a favor de su nombramiento para respetar la tradición de que un hombre del oficialismo ocupe ese lugar clave. Incluso a pesar de que los libertarios son minoría.En la sesión especial prestan juramento también los reemplazantes de Javier Milei y Victoria Villarruel, que serán Nicolás Emma y María Fernanda Araujo.También prestan juramento el exgobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo en reemplazo del gobernador electo Claudio Vidal y la dirigente del PRO María Florencio de Sensi, en lugar de la diputada Graciela Ocaña, quien asumirá como legisladora porteña.Además, jura la sanjuanina radical María de los Ángeles Moreno en lugar de la intendenta electa de San Juan Susana Laciar, la santafesina Melina Giorgi en reemplazo de la diputada de Evolución Radical Victoria Tejeda y Osvaldo Llancafilo por el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.En ese marco, se produjo además la despedida de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que manifestó su "orgullo de haber sido la primera mujer en presidir la cámara, en el 40 aniversario de la democracia".Entre los que van a jurar este jueves desde Unión por la Patria (UP), están Cecilia Moreau, Máximo Kirchner, Germán Martínez, Paula Penacca, Eduardo Valdés, Sergio Casas y Blanca Osuna.Por el lado de Juntos por el Cambio, juran Cristian Ritondo (jefe del bloque), Silvia Lospennato, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Lisandro Nieri y Jorge Rizotti.Por el oficialismo, juran Martín Menem, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Marcela Pagano, Ricardo Bussi, Lilia Lemoine, Oscar Zago y Gabriel Bornori, entre otros.Entre los que regresarán de UP a la Cámara baja aparecen Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Ariel Rauschenberger y Luana Volnovich. En tanto, desde Juntos por el Cambio retornan Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto.Además, debutarán como diputados Gustavo Bordet (UP), gobernador saliente de Entre Ríos; el canciller Santiago Cafiero (UP); Diego Giuliano (UP), ministro de Transporte; y Martín Yeza (JxC), intendente saliente de Pinamar. El bailarín Maximiliano Guerra presentó la renuncia oficial a su banca por “motivos personales” y su reemplazante será Álvaro González cuyo mandato vencía el 10 de diciembre.Por último, pasarán del Senado a la Cámara de Diputados la santacruceña Ana María Ianni, el jujeño Guillermo Snopek y el tucumano Pablo Yedlin, electos por UP.