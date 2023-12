Asunción de Javier Milei: la agenda presidencial y los cortes programados

hasta las 11.30 habrá arterias habilitadas al tránsito dentro de este perímetro restringido: la calle Uruguay (y su continuación San José); la calle Libertad (y su continuación Salta); la avenida 9 de Julio; la calle Esmeralda (y su continuación Piedras) y Perú.

El presidente electo Javier Milei jurará al mediodía de este domingo ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y recibirá en ese mismo recinto los atributos. Cómo seguirá la agenda del líder de La Libertad Avanza y cuáles son los operativos y cortes de tránsito.Milei llegará a las 12:20 al Congreso y allí a las 12:30 será la imposición de los atributos de mando por parte del presidente saliente Alberto Fernández y jurará ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso. Luego, alrededor de las 13:30 pronunciará discurso en las escalinatas del edificio ante, lo que espera, sea una "multitud" de seguidores.Milei convocó a través de las redes sociales a la ciudadanía a asistir el domingo a las inmediaciones del Congreso nacional y solicitó a la gente que lleve una bandera argentina. La organización está a cargo de, excanciller del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, un experto en ceremonial y "una persona puntillosa en extremo", según confiaron fuentes del gobierno electo de La Libertad Avanza.El discurso que Milei dirá ante los ciudadanos reunidos en la Plaza del Congreso está por estas horas permanece en secreto. Una diferenciaviajará en un Valiant 3 gris. El "Cadillac de Perón" -que se asocia erróneamente a Eva Perón por la película de Juan Carlos Desanzo- se encuentra en exhibición en el Museo del Bicentenario pero no está operativo y por esa razón Milei no lo utilizará, tal como se especuló en los últimos días.Milei llegaría entonces a la Casa Rosada, donde espera realizar "un gesto, un pequeño acto formal" del que aún no se conocen detalles y luego recibirá el saludo de los mandatarios, representantes extranjeros e invitados especiales. Hasta el momento están confirmadas las presencias del Rey de España, Felipe VI; y de los presidentes de Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Hungría. También está confirmado que asistirán -en carácter de invitados- el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro -con una importante comitiva- y el líder del partido español VOX, Santiago Abascal.No asistirá el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, ni el exjefe de la Casa Blanca, Donald Trump, mientras que se espera la confirmación del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.Luego a las 17:30 se realizará en el salón blanco de la Casa Rosada la jura de los ministros y ministras de su gabinete. Tras un cocktail que se realizará en la Casa Rosada, el mandatario se dirigirá a las 19 a la Catedral Metropolitana donde está prevista la realización de una "invocación religiosa de inicio de la gestión presidencial", con la participación interreligiosa de los representantes de los cultos que se profesan en el país, según informaron a Télam fuentes del arzobispado porteño.Por último, a las 20:30 el Presidente se dirigirá al Teatro Colón, lugar en el que se presentará la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. La "gala presidencial" tiene como antecedentes más cercanos los traspasos presidenciales en 1999 y en 2015.La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires informó que este domingoEl perímetro comprendido entredetallaron desde la cuenta de la red X (exTwitter) de la dependencia del Ejecutivo porteño.Sin embargo, las autoridades aclararon queEn tanto,Además,esde las 20 del domingo hasta la 1 de la madrugada del lunes, estará cortado al tránsito el perímetro comprendido entre la calle Talcahuano, avenida Córdoba, Cerrito y avenida Corrientes.También se informó que las estaciones de Ecobici comprendidas en estas áreas en los horarios indicados se encontrarán inhabilitadas.Además, tanto el Metrobús de la avenida de 9 de Julio como el del Bajo, se encontrarán inhabilitados de 11.30 a 14.