Axel Kicillof confirmó su nuevo gabinete provincial, se suman Katopodis y Batakis

Este es el gabinete de ministros y ministras que me acompañará durante el segundo mandato para seguir trabajando sin descanso por los derechos y el futuro de las y los bonaerenses.



Tenemos la vocación y el compromiso de seguir transformando la provincia con un gobierno presente… pic.twitter.com/7ObRWlBNOj — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 9, 2023

El gobernador bonaerenseconfirmó este sábado cómo estará conformado el gabinete de ministros para su segundo mandato, a la que volverá a asumir el próximo lunes 11 de diciembre. Entre los más destacados, se suman el exminitro de Obras Públicas del Frente de Todos, Gabriel Katopodis, y quien fue la titular del Banco Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, Silvina Batakis."Este es el gabinete de ministros y ministras que me acompañará durante el segundo mandato para seguir trabajando sin descanso por los derechos y el futuro de las y los bonaerenses. Tenemos la vocación y el compromiso de seguir transformando la provincia con un gobierno presente y de cercanía", sentenció el gobernador Kicillof al compartir la confirmación.Varios de los funcionarios que lo acompañaron en sus primeros cuatro años como máxima autoridad continuarán en sus puestos a partir de la próxima semana, es el caso depermanecerá frente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad;en el Ministerio de Hacienda y Finanzas;en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica;, en Salud;en el Ministerio de Trabajo yen la Dirección General de Cultura y Educación.Entre los nombres más destacados que se suman al gobierno de Kicillof aparece el de-ministro de Obras Públicas saliente de la gestión de Alberto Fernández-, quiencon el objetivo de continuar el Plan de Infraestructura Provincial que llevó adelante Leonardo Nardini (nuevamente intendente de Malvinas Argentinas). Además, se propondrá a la ex titular de AySA,, como presidenta del Grupo Provincia.Así, votado tres veces como intendente, Katopodis será un interlocutor de peso con el territorio por su buena relación con quienes fueron sus pares, gobernadores y dirigentes del peronismo del país.Del Gabinete de Alberto Fernández también se sumas, ex ministra de Economía y ex titular del Banco Nación, se hará cargo-en reemplazo de Julio Alak, intendente de La PlataPor su parte,-en lugar de Bianco-,-.Además, Kicillof elegió al Subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso, como reemplazo del militar y político Sergio Berni. En tanto, el exministro -quien también ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo Social y Secretario de Seguridad entre 2012 y 2015-, seguirá como rector del Instituto Universitario Juan Vucetich.