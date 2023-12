En su primer discurso presidencial, Milei advirtió que "la situación en el corto plazo empeorará"

Tras la jura en el Congreso ante la Asamblea Legislativa, el flamante presidente Javier Milei advirtió que "la situación en el corto plazo empeorará", al sostener que "no hay alternativa posible al ajuste ni al shock". "El ajuste caerá sobre el Estado y no sobre los privados", adelantó.Ante una multitud que coreaba "motosierra", el mandatario reconoció que el ajuste "impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes", pero prometió que se verán "los frutos" a futuro.En ese sentido, descartó todo tipo de gradualismo: "No hay alternativa al ajuste y al shock. No existe solución viable que no ataque al déficit fiscal. Esto implica un ajuste fiscal sobre el sector público, que a diferencia del pasado caerá completamente sobre el Estado y no sobre los privados"."Será duro, pero como dijo Julio Argentino Roca: ‘Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo, cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”, indicó.En esa línea, reiteró que habrá "estanflación", pero la relativizó y dijo que es un fenómeno que ya existía desde "los últimos 12 años". "Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina”, manifestó.Al igual que las últimas declaraciones de Luis "Toto" Caputo, el jefe de Estado insistió sobre la herencia económica que recibe de la anterior gestión: "Ningún Gobierno recibió una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros".Milei no hizo mención a medidas específicas como las que se espera que el ministro de Economía tome desde este mismo lunes, ni aludió a algunas de sus iniciativas que fueron estandarte de su campaña, como la dolarización y el cierre del Banco Central. Pero ya expuso que su primer paso económico será un duro ajuste fiscal y el parate de emisión monetaria del Banco Central.