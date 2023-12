Milei finalmente derogó un decreto de Macri para poder darle un cargo a su hermana Karina

finalmente el ahora presidente Javier Milei decidió avanzar en las primeras horas de su gobierno y derogar el decreto de Mauricio Macri que le impedía nombrar a su hermana Karina Milei con un cargo público

Pese a que las últimas versiones indicaban que se tomaría un tiempo para efectivizar la decisión,Así las cosas, en el acto público que La Libertad Avanza hizo secreto (la jura sin transmisión oficial ni prensa) el Presidente no sólo le tomó juramento a sus nueve ministros sino que también fue el turno a su hermana Karina, a quien eligió como secretaria general de la Presidencia.En el acto con su hermana en el estrado, Milei no pudo contener las lágrimas y ambos terminaron la escena con un abrazo emotivo, según atestiguaron los presentes., leyó Milei entre nervios y emoción.A su turno, Karina Milei respondió:, terminó Milei.Si bien estaba previsto que la hermana del Presidente asumiera en ese cargo y sucediera así a Julio Vitobello, el escollo que tenía e frente era un decreto emitido por Mauricio Macri en 2018, el cual impedía su nombramiento ya que prohibía que un familiar "de segundo grado con el Presidente" fuera designado en el sector público.El artículo 1 del decreto 93/2018 establecía que no podía "efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro".A la normativa quedaban incluidas las figuras de cónyuge y la Unión Convivencial. "Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo".Ante de volcarse de lleno a la política por su hermano, Karina Milei se dedicaba a los negocios familiares. El ahora mandatario la había definido como el "ser humano más maravilloso del planeta".En términos concretos, desde que Milei es diputado pero con mucho más énfasis desde que decidió ser candidato presidencial, Karina se convirtió en su colaboradora más indispensable.Desde antes de confirmar su candidatura, el Presidente la había elegido como su "primera dama" y bajo su órbita tuvo a un grupo "administradores" de cada sección electoral.Entre sus aportes para construir el perfil de su hermano destaca la de sortear su sueldo como diputado mensualmente y las clases que públicas que daba mientras recorría el país.Tiene 50 años y estudió relaciones públicas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y desde hace una década que trabajan juntos. "El Jefe", como la definió su hermano, es quien maneja su agenda y coordina las actividades.Según Milei, él sólo es un "divulgador de ideas", las cual atribuye desde aquel entonces a su hermana Karina. De ahí surge el apodo "El Jefe".Ambos crecieron en Villa Devoto y estudiaron la primaria y secundaria en el Instituto Cardenal Copello. Su padre, Norberto, era colectivero y su mamá, Alicia, ama de casa.Ahora, como secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei tendrá su despacho en el primer piso de la Casa de Gobierno, contiguo a la oficina del Presidente.Oficialmente quien ostenta ese cargo se encarga de asistir al primer mandatario en el diseño de políticas públicas, de elaborar mensajes, hacer tareas de ceremonial y protocolo, y gestionar las relaciones con la sociedad civil. Pero en la práctica, cada jefe del Ejecutivo le da una impronta y tareas según su perfil y necesidades, y el rango de sus ocupaciones es amplio.En el caso de Milei, viene ubicando a su hermana en literalmente todas sus reuniones, con lo que es detrás de escena quien aconseja al ahora jefe de Estado pero también quien luego participa de los encuentros más relevantes de éste.