Los detalles del primer DNU de Milei: Caputo con fondos para las provincias y los ministerios que se degradaron a secretarías

Este lunes, primer día hábil del gobierno de Javier Milei, se publicó en el Boletín Oficial su primer Decreto de Necesidad y Urgencia, que reestructura al Poder Ejecutivo. Se crearon los ministerios de Capital Humano, que absorberá las áreas de educación, cultura, trabajo, mujeres y géneros, y desarrollo social, y el de Infraestructura, que tendrá bajo su órbita obras públicas, vivienda, comunicaciones y transporte. Así, las carteras pasaron de 18 a nueve.Según explica la norma en sus considerandos, "la nueva gestión de gobierno resulta necesario adecuar las disposiciones de la Ley de Ministerios y los objetivos planteados con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente el actuar del Estado nacional". Además, el Presidente designó al jefe de Gabinete, los nueve ministros y a su hermana Karina como secretaria general. Para poder hacerlo, firmó un DNU que derogó a otro de Mauricio Macri, que impedía emplear en el Estado a familiares directos de funcionarios.Al ministro de Economía, por ejemplo, se lo faculta para "Empero lo más llamativo, fue que Javier Milei le sacó ael principal atractivo para la negociación con los gobernadores: el manejo de los fondos de las provincias. La llave de la caja la tendrá ahorael encargado del ajuste. El flamante ministro del Interior venía negociando intensamente con los gobernadores en las últimas tres semanas, pero a minutos de jurar en su cargo salió a la luz el DNU de reestructuración de los ministerios que lo deja sin la caja.Antes de la asunción de los ministros, el equipo de Javier Milei distribuyó un borrador del DNU que modifica la Ley de Ministerios. Llamativamente el documento incluye las tachaduras y anotaciones que hicieron los especialistas de distintas áreas. Queda la duda de si se trató de un error involuntario.El DNU establece entre las competencias del Ministerio del Interior las relaciones políticas con las provincias y la implementación de cuestiones federales, pero en una de las anotaciones al margen dejan claro el tijeretazo que recibió Francos: "se suprimen las competencias en virtud de que la relación fiscal con las provincias las asume Hacienda".En tanto, el apartado de las competencias del Ministerio de Hacienda aparece:En las anotaciones al margen se destaca que Interior "ya no tendrá competencias en relación con el seguimiento e instrumentación de la política fiscal con las provincias.La decisión de Milei refuerza notablemente el poder de Caputo para aplicar el ajuste y enciende una señal de alerta muy fuerte para los gobernadores, que temían ser la primera víctima directa de los recortes. Es que el miedo en las provincias es que Milei corte las transferencias automáticas de Coparticipación, una idea que le acercó Macri. El ex presidente dice que esa medida le quito espalda política a su gobierno y sugiere a Milei que no caiga en el mismo error. Entre las variadas funciones establecidas para el jefe de Gabinete, en tanto, se encuentra la deLas áreas de Turismo, Deportes y Ambiente pasan al Ministerio del Interior, mientras que el Servicio Penitenciario y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) pasan a la órbita de Seguridad; y Energía y Minería quedan bajo el Ministerio de Economía, entre otras múltiples modificaciones.Entre los reordenamientos de las distintas carteras, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que además integrará la estructura de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.Asimismo, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasó a llamarse sólo con la denominación de Justicia, invisibilizando el área.Con los cambios implementados en su primer DNU, la estructura del Poder Ejecutivo quedó conformada con estas carteras y titulares:-Jefatura de Gabinete de ministros: Nicolás Posse-Ministerio del Interior: Guillermo Francos-Ministerio de Economía: Luis "Toto" Caputo-Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Diana Mondino-Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro-Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona-Ministerio de Salud: Mario Russo-Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello-Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich-Ministerio de Defensa: Luis Petri El de Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat quedan a cargo de la cartera de Infraestructura. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos paso a llamarse sólo con la denominación de Justicia.La nueva cartera de Capital Humano asume las funciones de los anteriores ministerios de Educación, Cultura, Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Social y el de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Por medio del artículo 5, se crea la Unidad de Información Financiera que "funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia".