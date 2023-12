Kicillof adelantó los ejes de su segundo mandato y pidió "respeto" al Gobierno nacional pese a las diferencias

Tras su jura ante la Asamblea Legislativa bonaerense, Axel Kicillof adelantó este lunes los ejes de su segundo mandato y pidió "respeto" al Gobierno nacional pese a "no compartir prioridades". "Hay que defender lo que se consiguió y trabajar por lo que falta", enfatizó."La sociedad eligió un nuevo presidente cuyas ideas y propuestas no compartimos, pero el pueblo es el que manda y respetamos la esperanza de aquellos argentinos que esperan un tiempo mejor", manifestó Kicillof al dar inicio a un nuevo período de gestión.En ese sentido, consideró que las propuestas del nuevo Gobierno nacional "no conducen a una mejor sociedad y economía", pero expresó su deseo de que "las cosas salgan bien". "Espero que no tomen su triunfo electoral como respaldo a sus medidas de ajuste", añadió."Pido respeto por la voluntad de la mayoría de los bonaereses, que defenderemos con inclusión y defensa de los derechos", enfatizó.En otro orden, apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y opinó sobre la derrota de Unión por la Patria (UP) en segunda vuelta contra Javier Milei."Se lograron muchos avances pero creo que faltó más rebeldía, justicia social, distribución de la riqueza e igualdad. La inflación alcanzó niveles angustiantes y los salarios no se recuperaron", analizó, y sostuvo que "como fuerza política no se dio respuestas a las necesidades del momento".Al mismo tiempo, retomó el viejo reclamo de la provincia de Buenos Aires por la coparticipación: "En este tiempo se escucharon barbaridades en relación a los recursos que recibió la Provincia, que es por lejos la que menos recursos gastó por habitante el año pasado y no lo digo con orgullo sino como reclamo"."La Provincia recibió poco más del 20% y aporta casi el 40%. Esta situación constituye una enorme injustia. Hay una semejante desproporción", resaltó, y expresó su compromiso en "recuperar los recursos que fueron quitados".De todas maneras, aseguró que "pese a todas las dificultades, los bonaerense evaluaron que lo que falta en materia de salud, vivienda, educación e infraestructura no se consiguen con motosierra ni con ajuste", y ratificó su compromiso de "seguir gobernando para todos sin distinción"."Estamos felices y orgullosos por el reconocimiento popular a nuestra tarea y al respaldo que se recibió en las urnas, pero no gobernamos para una fuerza provincial sino que soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende de lo que haga o deje de hacer el Gobierno nacional", expresó.Por último, indicó que los ejes de su gestión se centrarán en un "Gobierno para el pueblo, Estado presente y una sociedad solidaria". "Les aseguro a los bonaerenses que el proyecto que eligieron seguirá avanzando sin claudicaciones", concluyó.