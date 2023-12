Kicillof habló ante la multitud tras la jura como gobernador: "Hay una alternativa y es el peronismo"

Tras su discurso ante la Asamblea Legislativa bonaerense, el gobernador Axel Kicillof habló ante la multitud que lo esperó en la Plaza Moreno, frente a la Casa de Gobierno. "Hay una alternativa y es el peronismo", expresó.Kicillof agradeció a toda la militancia que lo acompañó durante estos cuatro años y que se hicieron presentes en este día de asunción del segundo mandato al frente de la Provincia. "No saben qué alegría enorme verlos a todos y a todas acá. Yo lo tomo como un compromiso. Cuando muchos decían sálvese quien pueda, la provincia de Buenos Aires mostró solidaridad y responsabilidad".Al respecto, envió un mensaje esperanzador: "Hay un Gobierno Nacional distinto, pero no hay un único pensamiento. Siempre hay alternativa y en este caso la alternativa es muy clara: el peronismo"."Algunos fantasean con que el peronismo fue enterrado (...) pero por voluntad popular el peronismo gobierna la provincia más grande de la Argentina", enfatizó.En este sentido, el gobernador repasó el resultado de las elecciones y explicó que, en Provincia, ganaron las PASO, las generales y el balotaje porque "comprendieron que momentos difíciles y complicados hacen falta más que nunca un Estado que despierta la producción y el trabajo, un Estado que defienda la educación pública, gratuita, universal, obligatoria, un Estado que defienda la salud para todos y para todas".Y volvió a poner en foco el tema de la Coparticipación, tal y como lo había hecho durante su discurso post juramento: "Para hacer todo eso necesitamos los recursos y no estamos pidiendo nada extemporáneo, desubicado, ni nada que no tenga sustento, estamos pidiendo mayor justicia distributiva para la provincia que tiene buena parte de la producción, la industria y el empleo, pero tiene también buena parte de las necesidades, buena parte de las gerencias y buena parte de las deudas".En esa línea, envió un mensaje al Gobierno Nacional: "Para lograr el equilibrio fiscal, aquellos que creen y pregonan que no hay plata en ningún lado, les digo que en el país y en la provincia sí que hay plata, el problema es que la tienen pequeños sectores"."No sólo recortando inversiones y derechos, sino también buscando los recursos ahí con quienes pueden pagarlos. Durante toda la campaña electoral se habló de ajuste motosierra, pero se dijo que ese ajuste esta vez no iba a recaer sobre los sectores populares carenciados, los trabajadores, los pequeños productores, que esta vez iba a caer en otro lado. De esa motosierra queremos saber y queremos ver quién se encuentra de cada lado", mencionó Kicillof haciendo referencia a las medidas que todavía no anunció el gabinete de Javier Milei."Así que a la espera de esas medidas decimos en la provincia de Buenos Aires lo que vamos a dedicarnos que es a defender los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento, que vamos a hacer los mayores esfuerzos por gastar bien cada peso, y eso es en el beneficio del pueblo, de la mayoría de los sectores populares. Por eso somos una provincia productiva, somos una provincia de trabajo", concluyó.