Casi knock out para Macri en Boca: revocan suspensión de elecciones y se vota el 17 como quería Riquelme

Mauricio Macri quedó casi knock out en los comicios que le quedan y que más le interesaban y, eventualmente, podría ser su jubilación política: la Cámara Civil ordenó este lunes que las elecciones en el club Boca Juniors se lleven a cabo en diciembre, tras dejar sin efecto la medida cautelar dictada a pedido de la oposición encabezada por Andrés Ibarra y el ex presidente por presuntas irregularidades en el padrón electoral, y dejó así al candidato a presidente oficialista Juan Román Riquelme con la razón judicial y aún mejor parado para ganar la contienda

"Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y las 18 hs., se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027"

Complicado después de unas elecciones nacionales que enterraron fuerte al PRO y a Juntos por el Cambio y lo obligaron a tratar de dominar sin éxito aEn concreto, la resolución de la Sala E del tribunal da luz verde para la compulsa entre esa fórmula macrista y la oficialista compuesta por el binomio Riquelme-Jorge Amor Ameal, que con el ídolo xeneize al frente brindó múltiples declaraciones a la prensa en las que enterró los argumentos opositores.La Cámara Nacional de Apelaciones había rechazado lo reclamado por la oposición y entoncesLos juecesdecidieron que la cautelar otorgada en primera instancia por la magistada, a quien destrozaron en términos profesionales, que suspendía los comicios en Boca estaba mal concedida y habilitaron así que las elecciones en el Xeneize se hagan con el padrón completo cuando la institución lo decida., además, porque sería insólito que el máximo tribunal admita como tema institucional los comicios en un club de fútbol.El fallo de la Cámara es contundente por varias vías, en las cuales deja muy mal parados a la oposición y a la jueza de primera instancia, y muy bien a Riquelme y sus argumentos.Por un lado, establece de manera clara que los 13.800 socios objetados por Macri, llamados "truchos", ya tienen su derecho adquirido hace más de un año y que eso no fue discutido en su momento, y que además en la presentación del caso no se pidió que se los devuelva al status anterior, el de adherentes. Eso lo deja en claro el artículo 18 del Estatuto del club, que, como precisó el apoderado de la lista de Riquelme, los considera plenamente con derecho a voto. Por otro lado, manifiesta que tampoco estos socios fueron oídos por la jueza antes de tomar una decisión, otro de los puntos invocados por el abogado.Además de esa falencia grave, la Cámara tmbién le señala a Abrevaya, jueza señalada por sus múltiples vínculos con el macirsmo, que para suspender un acto de esta naturaleza tiene que tener algún grado de certeza importante y no mera sospecha de que puede estar ante una situación irregular.Además, el fallo dice que si había una conducta poco transparente el caso debía llevarse adelante cuando se sospechó el presunto ilícito, un año antes, y no ahora, cuando esos socios ya lo son por pleno derecho. Ibarra y Macri dicen que pìdieron dos veces que se les deje ver el padrón completo y que eso se postergó, pero lo cierto es que esa psotergación aún estaba en fecha de impugnación posible y que, cuando lo hicieron la CD por mayoría rechazó esa idea.Los jueces de la Sala E tomaron un criterio similar al que se utilizó en otro juzgado en 2019 cuando fue la lista de Jorge Ameal la que protestó por el pase de adherentes a activos a último momento, sin pedir suspender las elecciones, y el caso fue desestimado.Por último, la Sala, si bien no lo dice expresamente, deja traslucir que el pase discrecional de socios de una categoría a otra, en todo caso, está avalado por el estatuto y lo que éste no dice, así como por los usos y costumbres del club desde que se inició con esta medida, que además fue votada por la CD que lideraba Daniel "Tano" Angelici, el operador judicial de Macri, por lo que no hace lugar al reclamo., publicó el Xeneize poco más de una hora después de que se conociera en fallo completo.En otro orden, el oficialismo comunicó que para "ajustar todos los detalles de organización", tras la suspensión que propició Macri, y "a fin de garantizar que la elección del domingo sea una fiesta", los festejos por "este 12/12, en la Bombonera, con motivo del Día del Hincha de Boca" quedan cancelados."Porque conocemos a la gente de Boca, porque sabemos de su sentimiento y fidelidad al club, estamos convencidos de que el domingo viviremos otra jornada inolvidable", cerró el comunicado de Riquelme y Ameal.Si las elecciones son el 17, como ya confirmó así Boca, y gana la oposición, toda la artillería judicial quedará en la nada. Pero al día de hoy eso parece lo más improbable. Por eso la pregunta es qué pasará en caso de ganar la lista que encabeza Riquelme.Ahí la lista de Ibarra y Macri podría seguir adelante con el tema judicial/escritorio para que se resuelva el fondo del asunto. En caso que se les falle a favor, podrían impugnar el resultado. Parece tener escasas probabilidades de prosperar. Haría que el porcentaje que aún conserva el macrismo de apoyo en el Xeneize se esfume.