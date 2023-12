Tras las medidas de Caputo, Adorni insistió en el "déficit fiscal cero" y dijo que "el BCRA ya no es nuestro amigo"

Sin muchas precisiones y tras el anuncio de las medidas económicas por parte del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió enérgicamente las decisiones adoptadas, señalando que, aunque no fueron "agradables" de comunicar, son necesarias para la "reconstrucción del país". Además, Adorni reiteró la urgencia de alcanzar el "déficit fiscal cero" como objetivo prioritario. Las medidas iniciarián en 2024.

enfatizó.En conferencia de prensa, Adorni afirmó que el conjunto de medidas presentadas, conocido como el "Plan Caputo", representa "la madre de todas las batallas" y subrayó la inevitabilidad de las acciones tomadas. El vocero destacó que el principal objetivo del Gobierno de Javier Milei es lograr el "déficit cero", considerándolo la máxima prioridad al tiempo que se refirió a la "distorsión" que tienen los subsidios aunque no dio mayores detalles de cómo será la quita de los mismos.declaró Adorni, haciendo hincapié en la necesidad de abordar las causas estructurales de los problemas económicos.En respuesta a preguntas sobre la situación de los jubilados, Adorni afirmó que no habrá aumentos discrecionales y que el objetivo es poner fin a un esquema jubilatorio que ha perjudicado a los jubilados. Reconoció que las jubilaciones en Argentina son de muy bajo nivel y que es necesario mejorarlo, asegurando que los jubilados no seguirán perdiendo.Señaló respecto de una pregunta de una periodista por la situación de los jubilados: