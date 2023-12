Como con su hermana, Milei cambió una normativa para nombrar a Barra como procurador del Tesoro

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, pero para hacerlo Javier Milei tuvo que modificar por decreto la ley que establecía un límite de edad para desempeñarse en ese cargo, a través de normas que se publicaron en el Boletín Oficial

renunció luego de que se diera a conocer que había sido parte de una organización filonazi durante su adolescencia

Así, el Presidente tuvo que hacer lo mismo que hizo para poder nombrar a su hermanacomo secretaria General de la Presidencia, esto es cambiar por decreto otro decreto que los excluía de la posibilidad de acceder al cargo que planeaba darles.Mediante el Decreto 23/2023, el Poder Ejecutivo ratificó el nombramiento de Barra en una norma que lleva la firma de Milei y el jefe de Gabinete de Ministros,Por medio de otra decreto, el 21/2023, el Gobierno modifica el artículo 2 de la ley 18.777, que sostenía que "el Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión".Barra tiene 75 años, por lo que quedaba excluido de la posibilidad de ser jefe de los abogados del Estado. Es doctor en Ciencias Jurídicas y ahora jefe de los abogados del Estado.En el decreto, Milei fundamenta que lo habilita que "el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".En ese sentido, se recuerda que el artículo 18 de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) "dispone que la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad".Asimismo, esa Convención agrega que los "Estados parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor, quedando prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo".En función de ellos, el Ejecutivo determinó, en el artículo 2 del Decreto 21, que "el Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”.La normativa es acompañada con la firma de Milei, Posee y de los ministros de Interior, Guillermo Francos, de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino; de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Andrés Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Russo; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Infraestructura, Guillermo José Ferraro; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.En tanto, a por medio del Decreto 25, se dispuso el nombramiento de Martín Rodríguez Giesso como Escribano general del Gobierno de la Nación, un cargo que se encontraba vacante y que depende del Ministerio de Justicia.BarraInterrumpió, cargo que ocupó con el mismo presidente entre 1993 y 1996.No se fue bien de ese cargo:El 22 de junio de 1996, la Revista Noticias publicó una tapa con el título “Herr Ministro”. Se refería a Barra, que entonces era ministro de Justicia de Menem. El texto era una investigación del periodista Darío Gallo en la explicaba que Barra había formado parte de la Unión Nacionalista de Escuelas Secundarias (UNES), brazo juvenil del Movimiento Nacional Tacuara. “A principios de la década del ‘60, la agrupación de ideología de extrema derecha usaba el saludo nazi como forma de identificación y camaradería”, explica la nota.En una entrevista en LN+, consultado sobre este punto, Barra dijo: “Yo tenía 15 años, 16, 14. Era un adolescente, el adolescente dice la palabra, que adolece. Adolece de madurez, de conocimientos. Muchos a esa edad hacen muchas locuras. A mí me tocó hacer esta locura. Otros a edad mayor fueron terroristas. Gracias a Dios no se dio que tuviera que participar en ningún acto violento, y tampoco me consideré en la vida filonazi. Eso pasó hace 60 años ya, mucho tiempo”.